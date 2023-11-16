خبرگزاری مهر - گروه استانها: انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم مراحل را یکی پس از دیگری طی میکند و به ایستگاههای حساستری در حال نزدیک شدن است. انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی شامل ۳ حوزه انتخابیه اصلی و یک حوزه انتخابیه فرعی است که شهرستانهای بجنورد، مانه، سملقان، رازوجرگلان، گرمه و جاجرم در یک حوزه انتخابیه و شهرستانهای اسفراین و شیروان نیز هر کدام به صورت مجزا دیگر حوزههای انتخابیه اصلی خراسان شمالی را شامل میشوند. شهرستان فاروج نیز همراه با شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی یک حوزه انتخابیه مشترک را در بین دو استان تشکیل دادهاند.
گذر از مراحل اصلی ثبت نام و اعلام وضعیت صلاحیتهای کاندیداهای انتخابات مجلس، شرایط قدری برای مردم و نامزدها شفافتر شده است. این در حالی است که هیأتهای نظارت استانی و پس از آن شورای نگهبان مجدداً به بررسی صلاحیتها میپردازند که ممکن است پس از اعلام نظر هیأتهای نظارت قدری شرایط از امروز متفاوتتر باشد. اما برخی از نامزدها که به واسطه پیشینه عملکردی خود از تأیید احتمالی اطمینان دارند، موتور اقدامات انتخاباتی خود را کم کم روشن کردهاند.
حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین و بام و صفی آباد از جمله نقاطی است که میتوان رقابت انتخاباتی را از چند ماه گذشته به صورت کاملاً جدی مشاهده کرد. به نحوی که نامزدهای اصلی این دو شهرستان با حضور در برنامهها و مراسمهای مختلف به دنبال عرضه مجدد خود به مردم بوده و با هر اقدام و ترفندی سعی در جلب نظر رأی دهندگان بودهاند. از جمله اتفاقات این عرصه میتوان به حضور یکی از نامزدهای احتمالی در مراسمی استانی اشاره کرد که وی در این برنامه سوگواری، اقدام به مداحی در جمع حاضر کرد.
فعالیتهای مجازی طرفداران این دو نامزد احتمالی انتخابات نیز به شدت در حال انجام است و علاوه بر بیان دستاوردها، عملکردها و اقدامات در دوران مسئولیت خود، به نحوی پاسخگوی شبهات وارده از سوی افراد دیگر نیز هستند.
شهرستان شیروان به عنوان دومین شهر پرجمعیت خراسان شمالی نیز شاهد رقابتهای انتخاباتی است اما با این تفاوت که قدری شرایط نامزدها در موضوع تأیید صلاحیتها دچار چالش است و به جز یک نامزد، شرایط حضور سایرین وابسته به اعلام نظر هیأت نظارت و شورای نگهبان برای اذن به ورود یکی دیگر از کاندیداها است.
نامزدها در حوزه انتخابیه مرکز استان نیز به واسطه گستردگی این منطقه در حال یارگیری از سر شبکههای ارتباطی مردمی بوده یا به دنبال فعال سازی شبکههای از پیش طراحی شده در ادوار گذشته هستند تا بتوانند در زمان مناسب تبلیغات داشته باشند.
در این حوزه انتخابیه نیز به جز قطعی شدن تقریبی چند کاندیدا از طیفهای مختلف سیاسی، هنوز برخی پشت درب تأیید صلاحیت ماندهاند و امید به احراز صلاحیت در هیأتهای نظارت یا شورای نگهبان دارند.
فضای مجازی نیز در این شهرستانها همچون فضای عمومی دارای شرایط معمولی است و آنچنان که در دو شهرستان دیگر مشاهده میشود شرایط جدی تبلیغاتی تاکنون ایجاد نشده است.
ضرورت مشارکت فعالتر مدیران قضائی خراسان شمالی در هیأتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات
حجت الاسلام و المسلمین رضا براتی زاده در هفتمین نشست شورای مدیران قضائی استان، ضمن تبیین اهمیت انتخابات اسفند ماه سال جاری، از دستگاههای ذیربط خواست در راستای فراهم سازی موجبات برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم، رقابتی و باشکوه، بیش از پیش تلاش کنند.
وی گفت: اولویت دستگاه قضائی در حوزه انتخابات، تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی است و به همین منظور هیأتهای اجرایی و نظارت باید همواره آمادگی لازم را در این خصوص داشته باشند و تلاش کنند با انجام اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه مناسب، زمینههای شکلگیری تخلفات و جرایم در این حوزه از بین برود.
وی در ادامه بر ضرورت نقش آفرینی بهتر و بیشتر مدیران قضائی به ویژه دادستانها در راستای اعمال و تقویت سازوکارهای نظارتی طی تمامی مراحل، چه پیش از برگزاری انتخابات و چه در بحبوحه و بعد از برگزاری انتخابات تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با بیان اینکه در حوزه انتخابات قانون فصلالخطاب همگان و به عنوان مهمترین معیار و ملاک ارزیابی و تصمیمگیری به شمار میرود؛ خاطرنشان کرد: عمل به تکالیف و تعهدات قانونی و ارتقا سطوح نظارتی در این مسیر میتواند از بروز سو استفادهها و جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری نماید لذا ضرورت دارد نمایندگان حقوقی در هیأتهای انتخاباتی مشارکت و حضور فعالتر و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
وی خطاب به مدیران قضائی از جمله دادستانها به عنوان نماینده دستگاه قضائی در این فرایند تأکید کرد: به نحوی رفتار و عمل کنند که وظایف و کارکردها مطابق با انتظارات پیش بینی شده باشد و اصول و موازین قانونی مورد غفلت واقع نشود.
براتی زاده با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی «هماهنگی و رصد» و «پیگیری رفتارها و مناسبات فضای مجازی» در تمام مراحل انتخابات دورهی قبل گفت: تشکیل این کمیتهها و همین اقدامات باعث شد تا شاهد تشکیل کمترین تعداد پرونده قضائی باشیم لذا در انتخابات پیش رو نیز شایسته است برنامهها و اقدامات پیشگیرانه به طور ویژهای به کار گرفته شود.
برخورد با تبلیغات پیش از موعد
استاندار خراسان شمالی در نشست ستاد استانی انتخابات استان اظهار کرد: با پایان مهلت قانونی ثبتنام، هیأت استانی بررسی تبلیغات با هدف اعلام راهبردها، سیاستها و برنامههای تبلیغاتی به حوزه داوطلبان تشکیل شده است.
محمدرضا حسین نژاد افزود: وزارت کشور بر مبنای راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب، مجری انتخابات سالم است و بی تردید با کسانی که قبل از فرایند رسمی و قانونی انتخابات تبلیغات داشته باشند، برخورد میشود.
وی با تاکید بر عدم استفاده مدیران از امکانات دولتی برای تبلیغات داوطلبها، گفت: مجریان انتخابات نیز مانند سایر مردم یک رأی دارند و در روند انتخابات نقشی جز حراست از سلامت انتخابات و حفاظت از آرای مردم ندارند.
اقدامات نامزدهای احتمالی رصد و بررسی میشود
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی گفت: چهار هزار و ۸۷۲ ناظر بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان نظارت خواهند کرد.
عابدین عابدی مقدم، نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: از مجموع این ناظران سه هزار و ۵۵۲ نفر مرد و یکهزار و ۳۲۰ نفر زن هستند.
وی گفت: اینک فعالیت و عملکرد نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رصد و بررسی میشود.
عابدی مقدم با بیان اینکه رأی مردم امانت شرعی است، خاطرنشان کرد: هیأتهای نظارت وظیفه اجرای دقیق قانون در راستای سلامت انتخابات را بر عهده دارند و حق تبلیغ برای یا علیه هیچ کاندیدایی را ندارند.
وی افزود: مأموریت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی، نظارت بر انتخاباتی سالم و پرشور است و در این راستا اگر فردی در حوزهای طرفداری و یا شائبهای ایجاد کند، برخورد قانونی خواهد شد.
پیش بینی ۸۹۵ شعبه اخذ رأی در خراسان شمالی
رئیس ستاد انتخابات استان در پانزدهمین جلسه ستاد انتخابات گفت: تاکنون ۸۹۵ شعبه اخذ رأی، برای جمعآوری آرای مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نهایی شده است و احتمال افزایش این شعبهها وجود دارد.
حسن ناهیدی افزود: نزدیک به ۱۸ هزار نفر اعم از نیروهای نظارت و عوامل شعب اخذ رأی، بازرسان و سربازرسان و … در انتخابات همکاری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: انتخابات به عنوان یکی از رویدادهای مهم سال جاری و یک نقطه سرنوشت ساز است که نقش زیادی در تمام ابعاد به ویژه در حوزه قانون گذاری خواهد داشت.
ناهیدی گفت: از مجموع ۲۱۵ نفر ثبت نام شده نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۴۰ نفر توسط هیأتهای اجرایی استان تأیید شدند که معادل کل شرکت کنندگان در مرحله قبلی انتخابات است.
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