اردوهای راهیان پیشرفت در معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین حامد تقدیری رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت با تاکید بر لزوم برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت اظهار داشت: انقلاب اسلامی خدمات بسیار زیادی برای مردم به ارمغان آورده که در نتیجه عدم معرفی درست، نسل های جوان و نوجوان با این خدمات و دستاوردها به درستی آشنا نشدهاند.
وی افزود: برگزاری اردوی راهیان پیشرفت به ابتکار رئیس جمهور محترم، گام اثر بخشی در این زمینه است تا غفلتهای صورت گرفته در زمینه معرفی دستاوردها و خدمات جمهوری اسلامی به میزان قابل توجهی پوشش داده شود.
استاندار هرمزگان گفت: نسل جوان و نوجوان باید با حضور میدانی در طرحهای کلان ملی، با تخصص دانشمندان و جوانان این مرز و بوم به روشنی آشنا شود و بدانند این متخصصان ایرانی بودند که در سایه تحریمها توانستند گامهای بزرگی بردارند و ما میتوانیم را عینیت ببخشند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر دولت سیزدهم هم گامهای بسیار بزرگی برداشته که در صورت تبیین این دستاوردها میتوان امید را در جامعه تزریق کرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: در استان هرمزگان در حوزه فولاد، بهداشت و درمان، راههای مواصلاتی، مزارع پرورش میگو و تولید ماهی در قفس، ایجاد هنرستانهای جوار، ساخت مسکن، توسعه بنادر و حوزههای مختلف دیگر اقدامات بسیار چشم گیری صورت گرفته که نیاز است روایتگری درستی در این زمینه صورت گیرد.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: در حوزه روایت گری نیازمند تربیت راویانی هستیم که بتوانند با بیان ساده و دلچسب، پیشرفتها را با زبانی قابل فهم به نسل جوان و نوجوان انتقال دهند تا این نسل بتواند ارتباط بهتری با این اردوها برقرار کند.
رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت نیز در این دیدار گفت: گفتمان دولت به سمت روایت پیشرفت هدایت شده و شخص رئیس جمهور تاکید ویژه ای بر این حوزه دارند و به دنبال این است که بتوان با برگزاری اردوهای و کارهای رسانهای نسل جوان را با اقدامات نظام و دولت آشنا کنیم.
وی افزود: هرمزگان در این زمینه ظرفیت خوبی دارد و رئیس جمهور نیز بر برپایی اردوهای راهیان پیشرفت در این استان تاکید دارد. این اردو باید به شکلی برگزار شود که خروجی آن روایت گری نوجوانان از پیشرفتهای کشور باشد.
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