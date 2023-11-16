به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته بسیج، ضمن گرامیداشت این هفته و یاد و خاطره همه شهدا، اظهار داشت: بسیج یادگار امام (ره) و شجره طیبه ای است که با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب تشکیل شده است.

فرماندار دیلم شعار امسال هفته بسیج را «بسیج، امید ملت ایران» عنوان کرد و افزود: بسیج به عنوان بازویی قدرتمند در کنار دولتمردان و در راستای برطرف کردن نیازهای نظام جمهوری اسلامی حضوری فعال دارد.

وی افزود: دشمنان با هزاران ترفند و تبلیغات رسانه‌ای به دنبال رخنه‌کردن در اذهان خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان جامعه هستند.

اسدی ادامه داد: در این شرایط وظیفه همگانی ما مقابله با فتنه‌انگیزی‌های دشمن با برنامه‌ریزی مناسب است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دیلم با بیان اینکه پرداختن به اردوهای راهیان نور و پیشرفت در ارتباط نسل نوجوان و جوان با مؤلفه‌های هویتی کمک شایانی می‌کند، اظهار کرد: ارائه برنامه مناسب و جهت‌گیری علمی و فکری در برگزاری اردوهای راهیان نور می‌تواند در الگوسازی برای نسل جوان نقش مهمی را ایفا کند.

وی خاطرنشان: با توجه به اینکه در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار قرار داریم همه مسئولان ادارات و اعضای شورای اداری شهرستان با همراهی کارکنان ادارات، در کتابخانه ها حضوری فعال داشته باشند تا در ترویج فرهنگ کتابخوانی گام مؤثری برداشته شود.

اسدی در پایان تاکید کرد: همه ادارات باید شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره خود را تشکیل دهند و ما اجازه تخطی از قانون را نمی‌دهیم، چرا که نظارت مردمی بر مسئولان شعار حقیقی دولت و شخص رئیس جمهور محترم آیت الله رئیسی است.