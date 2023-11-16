  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

فرماندار دیلم:

مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان وظیفه همگانی است

مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان وظیفه همگانی است

بوشهر- فرماندار دیلم با بیان اینکه دشمن با هزاران ترفند و تبلیغات به دنبال رخنه‌کردن در جامعه است، گفت: در این شرایط وظیفه همگان مقابله با فتنه‌انگیزی‌ دشمن با برنامه‌ریزی مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته بسیج، ضمن گرامیداشت این هفته و یاد و خاطره همه شهدا، اظهار داشت: بسیج یادگار امام (ره) و شجره طیبه ای است که با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب تشکیل شده است.

فرماندار دیلم شعار امسال هفته بسیج را «بسیج، امید ملت ایران» عنوان کرد و افزود: بسیج به عنوان بازویی قدرتمند در کنار دولتمردان و در راستای برطرف کردن نیازهای نظام جمهوری اسلامی حضوری فعال دارد.

وی افزود: دشمنان با هزاران ترفند و تبلیغات رسانه‌ای به دنبال رخنه‌کردن در اذهان خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان جامعه هستند.

مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان وظیفه همگانی است

اسدی ادامه داد: در این شرایط وظیفه همگانی ما مقابله با فتنه‌انگیزی‌های دشمن با برنامه‌ریزی مناسب است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دیلم با بیان اینکه پرداختن به اردوهای راهیان نور و پیشرفت در ارتباط نسل نوجوان و جوان با مؤلفه‌های هویتی کمک شایانی می‌کند، اظهار کرد: ارائه برنامه مناسب و جهت‌گیری علمی و فکری در برگزاری اردوهای راهیان نور می‌تواند در الگوسازی برای نسل جوان نقش مهمی را ایفا کند.

وی خاطرنشان: با توجه به اینکه در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار قرار داریم همه مسئولان ادارات و اعضای شورای اداری شهرستان با همراهی کارکنان ادارات، در کتابخانه ها حضوری فعال داشته باشند تا در ترویج فرهنگ کتابخوانی گام مؤثری برداشته شود.

اسدی در پایان تاکید کرد: همه ادارات باید شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره خود را تشکیل دهند و ما اجازه تخطی از قانون را نمی‌دهیم، چرا که نظارت مردمی بر مسئولان شعار حقیقی دولت و شخص رئیس جمهور محترم آیت الله رئیسی است.

کد مطلب 5940593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها