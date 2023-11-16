به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو در سومین روز نمایشگاه صنعت برق در نشست خبری، گفت: در بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق شاهد رشد بسیار خوب کمی و کیفی در محصولات صنعت برق بودیم؛ می‌توانیم این نمایشگاه را به عنوان یک شاخص ارزیابی رشد در صنعت برق در نظر بگیریم.

وی داد: در این دوره ۴۸۰ شرکت داخلی و ۱۱۰ شرکت خارجی شرکت کردند که رشد قابل توجهی نسبت به دوره گذشته داشته دارد که نشان می‌دهد صنعت برق از لحاظ تکنولوژی پیشرفت مناسبی داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار رویداد فن بازار برقرار شد که ارتباط خوبی بین مراکز علمی و صنعت برق ایجاد کرد و ۴۱۰ محصول دانش بنیان و محصولات فناورانه وجود داشت، اضافه کرد: فن بازار برای بهره‌مندی از ایده‌های فناورانه در صنعت برق است و بیش از هزار دانشجو و اساتید از غرفه‌ها بازدید کردند تا محصولات ارزشمندی را برای سال آینده تولید کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: صادرات برق به کشور پاکستان انجام می‌شود و پاکستان کشوری است که از تکنولوژی ایرانی استفاده می‌کند و به محصولات داخلی ما نیاز دارد مذاکراتی هم برای صادرات برق و صدور تجهیزات داخلی به افغانستان وجود داشته است.

حائری اضافه کرد: اولویت تأمین برق در داخل کشور است و در صورتی که برق مازاد داشته باشیم و برایمان سودآوری داشته باشد آن را صادر می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه بادی و خورشیدی داریم خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر ریل گذاری مناسبی صورت گرفت به طوری که در ساخت پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چه برنامه بلند مدتی برای توسعه تجدید پذیرها دارید، خاطر نشان کرد: برنامه ما برای ده سال آینده ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی را خواهیم داشت. زیرا شرایط زیست محیطی به گونه‌ای است که باید سوخت‌های فسیلی را کنار گذاشته و به سمت تجدید پذیری پیشرویم.

وی درخصوص آمادگی وزارت نیرو برای تأمین برق خودروهای برقی اظهار کرد: همکاران وزارت نیرو از سال‌های پیش روی خودروهای برقی مطالعه داشتند و صنعت برق متخصصین خوبی در این زمینه دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم برای تأمین تجهیزات صنعت برق در این حوزه مشکلی نداریم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم خودروهای برقی را به صورت گسترده توسعه دهیم ابتدا به توسعه زیر ساختی نیاز داریم که باید برای افزایش ظرفیت شبکه نیروگاهی و خطوط انتقال سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

حائری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وزارت نیرو برای احداث ایستگاه‌های شارژ نیز اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت: وظیفه وزارت نیرو تأمین برق است که برای این موضوع مشکلی نداریم، اما احداث ایستگاه‌های شارژ به عهده شهرداری است و می‌بایست ایستگاه‌ها متناسب با تعداد خودروها تجهیز شود، اما توسعه صنعت برق برای تأمین نیاز برقی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و وزارت نیرو مشکلی برای تأمین برق خودروهای برقی ندارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این‌که صنعت برق در بخش توزیع ۱۰۰ درصد و در بخش نیروگاهی بیش از ۹۰ درصد خودکفا است، تصریح کرد: ۱۰ درصد باقی‌مانده به معنای عدم توانایی صنعت برق نیست چرا که تجهیز این میزان توجیه اقتصادی نداشته و ایران جزو تولید کنندگان برتر نیروگاهی در دنیا است.