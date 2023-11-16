ارزش ریالی خدمات نذر آب در کشور ۸۹۲ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمی، پیش از ظهر پنج شنبه در برنامه ملی نذر آب در شهرستان نهبندان، اظهارکرد: هلال احمر نه تنها سازمانی خدماترسان در حوزههای امدادی است بلکه در حوزههای اجتماعی نیز به صورت وسیع ارائه خدمت میکند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت اشخاص حقیقی شامل امدادگران، جوانان و داوطلبان، در این سازمان، تصریح کرد: این افراد در کاروانهای سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، حضور در تیمهای سحر و حضور در سازمان امداد و نجات به ارائه خدمات میپردازند.
وی با اشاره به حامیان حقوقی جمعیت شامل بنگاههای اقتصادی، شرکتهای خصوصی، تشکلهای مردمنهاد و گروههای جهادی، گفت: به برکت طرح نذر خدمت همافزایی بزرگی میان حامیان سازمان به وجود آمده است تا بتوانیم در راستای خدمات انسان دوستانه ارائه خدمت کنیم.
سلیمی ادامه داد: طرح نذر آب از سال ۹۷ توسط جمعیت هلال احمر فقط در منطقه کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.
وی افزود: از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ به غیر از سیستان و بلوچستان، سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به برنامه ملی نذر آب اضافه شدند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور اظهارکرد: در سال ۱۴۰۱ همه استانها موظف شدند دو یا سه روستای دچار تنش آبی را شناسایی و در قالب پروژه داوطلبی به رفع مشکل اقدام کنند.
سلیمی گفت: در این راستا بیش از ۱۰۰ روستا در سراسر کشور جامعه هدف این طرح شناخته شدند که البته آن ۴ استان قبلی در طرح ملی نذر آب جامعه هدف ویژه بودند.
وی ادامه داد: امسال نیز همان رویکرد سال گذشته در دستور کار بوده با این تفاوت که با اضافه شدن رویکردهای جدید خدمتی عنوان طرح نذر آب به نذر خدمت تغییر کرده است.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور اضافه کرد: طرح خدمت با بهرهگیری از خادمان داوطلب مردمی در ۴ حوزه فعالیت میکند.
سلیمی بیان داشت: ارتقای سطح سلامت آب شرب مناطق محروم، ارتقای سلامت خانوارهای ساکن در این مناطق، بحثهای توانمندسازی و موضوعات مربوط به آموزش با جذب منابع داوطلبین و خیرین از جمله اقدامات در طرح خدمت است.
وی با اشاره به مجموع خدمات در ۵ سال گذشته، گفت: ارزش ریالی خدمات زیست محیطی و آبرسانی ۳۳۸ میلیارد ریال، ارزش ریالی خدمات سلامت محور بیش از ۵۶ میلیارد ریال، ارزش ریالی خدمات حمایتی و معیشتی ۴۷۹ میلیارد ریال و ارزش ریالی خدمات آموزشی و توانمندسازی بیش از ۱۸ میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: جمع نهایی کل خدمات ارائه شده در قالب طرح ملی نذر آب در ۵ سال ۸۹۲ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال بوده است.
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