خط و نشان ازبکستان برای ایران با برتری مقابل ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ترکمنستان و ازبکستان شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ آبان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود تیم ازبکستان خاتمه یافت.

نیمه اول این بازی با برتری ترکمنستان همراه شد و در دقیقه ۴۴ دوردیف توانست دروازه ازبکستان را باز کند. با شروع نیمه دوم بازیکنان ازبکستان هجومی تر بازی را دنبال کردند و در دقیقه ۵۷ اتابک شکوروف تواست گل تساوی بخش تیمش را وارد دروازه ترکمنستان کند.

با به ثمر رساندن گل تساوی برای ازبکستان، بازیکنان ترکمنستان نتوانستند بازی خوب خود را ادامه دهند و در دقیقه ۷۷ اتابک شکوروف گل دوم ازبکستان را به ثمر رساند. در انتهای بازی و در دقیقه ۹۰ الدور شامورادوف گل سوم ازبکستان را به ثمر رساند تا آب سردی بر پیکر بازیکنان ترکمنستان ریخته باشد.

با این بازی ازبکستان و پیش از اتمام بازی ایران و هنگ کنگ در صدر جدول گروه C قرار گرفت. ازبکستان در روز ۳۰ آبان و در دومین بازی خود باید در تاشکند از تیم ملی ایران میزبانی کند.