به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور با اشاره به اینکه مصوبات سفر اول دولت سیزدهم به استان توسط واحد کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی استان عارضهیابی شده است، اظهار کرد: برخی از این مصوبات به دلایل مختلف اجرایی نشده است، پیشنهاد میشود که مصوبات سفر مانند ادوار گذشته بهصورت مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری موضوع امیدآفرینی است، درخواست میشود در خصوص احداث کارخانه کارتنسازی در یکی از شهرهای شهرستان فارسان لازم اقدامات انجام شود، کلنگ این واحد تولیدی توسط وزیر کار بر زمین زده شده است و زمینه اشتغال مستقیم ۶۰۰ نفر را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه تیم اقتصادی چهارمحال و بختیاری و استاندار ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی دارند، یادآور شد: پیشنهاد میشود ورزا از فعالان بخش خصوصی بهعنوان مشاور استفاده کنند، همگام با پیشرفت تکنولوژی کشور نیز موفق خواهد شد.
زارع در پایان با اشاره به شرکت پتروشیمی چهارمحال و بختیاری، گفت: تمام محصولات این واحد بهصورت خام صادر میشود، با احداث صنایع پایین دستی میتوان صادرات این محصول را بهصورت چشمگیر افزایش داد.
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