به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری «هه‌لپه‌رکی» بانه اظهار داشت: ۴۰ اثر از هفت استان به این جشنواره ارسال شده و از این تعداد با رأی هیأت بازبین ۱۳ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

وی افزود: شورا و شهرداری بانه از برگزاری جشنواره‌های مختلف حمایت می‌کنند و همواره حامی برنامه‌های فرهنگی و هنری بوده‌اند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه گفت: این دوره از جشنواره با استقبال پرشور هم از سوی شرکت کنندگان و هم شهروندان بانه‌ای برگزار شد.

وی، ثبت دبیرخانه جشنواره‌های «هەلپەرکی» و داستان بانه را از جمله مطالبات این شهرستان دانست و اضافه کرد: وزیر ارشاد هم بر تحقق آن تاکید کرد.

رییس شورای اسلامی شهر بانه هم شورا و شهرداری بانه را پشتیبان و حامی برنامه‌های فرهنگی و هنری خواند و گفت: شورای شهر آماده همکاری و حمایت از برنامه‌های فرهنگی در این شهرستان است.

در ادامه این مراسم از پوستر ششمین دوره جشنواره «هەلپەرکی» بانه رونمایی شد.

پنجمین دوره جشنواره «هەلپەرکی» بانه از روز سه شنبه ۲۳ آبان آغاز و شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد و در این مدت ۱۳ گروه راه یافته به مرحله نهایی این رویداد فرهنگی و هنری باهم به رقابت پرداختند.