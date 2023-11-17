۱۲ تُن ماده شیمیایی به محل گود نخاله فولادشهر منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعلام کرد: مواد شیمیایی پرک سود سوزآور کشف شده در محله سی ۲ شهر فولاد شهر به میزان ۱۲ تن، با هماهنگی شهرداری فولاد شهر و حکم قضائی برای مدت موقت یک ماه به محل گود نخاله فولادشهر منتقل و تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب به آنها، انجام شد.

شهرداری فولادشهر موظف شد با پیگیری از مراجع قضائی پس از حداکثر یک ماه نسبت به امحاء یا ارسال به یکی از واحدهای صنعتی برای استفاده در خط تولید تحت نظارت این اداره اقدام کند.

به گزارش مهر، سود پرک که در صنعت با نام‌هایی مانند سود سوزآور، کاستیک سودا (Caustic Soda) یا هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide) شناخته می‌شود، ماده‌ای شیمیایی با فرمول NaOH و خاصیت قلیایی (بازی) است.

این ماده خاصیت چربی زدایی دارد و می‌تواند مولکول‌های چربی را سریعاً تجزیه کند. به همین دلیل در صورت تماس با بافت‌های بدن، بخصوص اعضا حساس مثل چشم، سوختگی شیمیایی ایجاد می‌کند.

کاستیک سودا یک محصول بسیار کاربردی در صنعت است. در حدود یک چهارم از کل تولید این محصول در صنایع تولید کاغذ مصرف می‌شود. همچنین مقداری از آن برای تولید نمک‌های سدیم و نیز شوینده‌ها کاربرد دارد. تنظیم pH و سنتز ارگانیک از دیگر موارد مصرف آن است. در صنایع پتروشیمی هم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده می‌گردد. سود پرک در صنایع غذایی به منظور شستشو و پوست کنی میوه و سبزیجات مصرف می‌شود. همچنین در تولید شکلات، کاکائو و کارامل کاربرد دارد. در صنایع لبنی برای تولید بستنی و نیز در تولید نوشابه‌ها و تلخی گیری زیتون از محلول کاستیک سودا استفاده می‌شود.

در صنایع تولید آلومینیوم به منظور خالص سازی محصول نهایی، در تولید صابون و چربی بُرها و مواد شوینده به عنوان یک ماده چربی زدای قوی، در صنعت کاغذسازی به منظور جداسازی لیگنین و فیبر سلولوزی در فرایند کرافت، در تولید سوخت‌های غیر فسیلی نظیر بیودیزل به عنوان یک کاتالیزور برای تبادل استری، در کارخانجات برای شستشوی ماشین آلات آلوده به گریس، چربی و همچنین به عنوان چاه بازکن، در استخراج چاه نفت برای تجزیه گازهای سمی همچون دی اکسید گوگرد و سولفور زدایی دودکش‌های صنعتی، در تصفیه آب به منظور افزایش pH و جلوگیری از ایجاد خوردگی و همچنین حذف فلزات سنگین آب، در آزمایشگاه‌ها برای تنظیم اسیدیته و خنثی سازی و یا شناسایی اسیدها، در تولید بتن ترکیبی جهت جلوگیری از دو فاز شدن سیمان و ماسه و به عنوان ماده افزودنی در تولید رنگ، چسب و سیلانت کاربرد دارد.