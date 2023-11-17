۱۷۰۰هکتارزمین برای اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن درزنجان تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو با بیان اینکه سهم استان زنجان از طرح نهضت ملی مسکن ۶۸ هزار واحد مسکونی است، گفت: برش استانی در نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی ۲۷ هزار واحد، خود مالکی ۱۲ هزار واحد و در بافت فرسوده ۹ هزار واحد است.

وی اظهار کرد: ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز در بخش مسکن روستایی در استان زنجان ساخته و نوسازی خواهد شد و متولی ساخت این تعداد واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

رییس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه از ۲۷ هزار واحد مسکونی حمایتی، عملیات اجرایی بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی در استان زنجان اغاز شده است، گفت: تاکنون برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بیش از یک هزار و ۷۰۰ هکتار زمین تامین شده است.

کردلو تاکید کرد: خوشبختانه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای اجرای سریع پروژه‌های عظیم نهضت ملی مسکن در استان مدیریت و برنامه ریزی لازم را دارد و واگذاری گروهی زمین نیز جهت ساخت مسکن در ماه‌های آتی صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با تلاش‌های مدیران استانی از جمله استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان و با همکاری بانک‌های عامل همچون بانک مسکن و تجارت، متمم تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان اجرایی شد، بیان داشت: تسهیلات مذکور برای تعدادی از پروژه‌ها تخصیص پیدا کرده و مابقی پروژه‌ها نیز در شرف انجام است و تزریق تسهیلات بانکی باعث پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها خواهد شد.