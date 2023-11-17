فدراسیون وزنه برداری به در اختیار داشتن کیانوش رستمی تمایل دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، نواب نصیر شلال در مورد وضعیت کیانوش رستمی برای حضور در ترکیب تیم ملی وزنه برداری گفت: ابتدای سال که من هدایت تیم ملی را پذیرفتم تصمیماتی را برای همه ورزشکاران در نظر گرفتیم. کیانوش در یکی دو مسابقه شرکت کرد، بعد از آن در فاصله یک ماهه تا مسابقات جهانی عربستان باید در رکوردگیری شرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که کیانوش، خودش خواسته بود انفرادی تمرین کند، در رکوردگیری هم شرکت نکرد و به همین دلیل ترکیب قرار نگرفت. بعد از آن کیانوش رستمی برای مسابقات دیگری درخواست داد که شرکت کند اما به لحاظ زمانی دیر شده بود.

نواب نصیر شلال در پاسخ به این پرسش که «فدراسیون وزنه بردای و تیم ملی نسبت به در اختیار داشتن کیانوش رستمی تمایل دارد یا خیر؟»، گفت: فدراسیون و تیم ملی نمی‌تواند تمایلی داشته باشد یا نه، ورزشکار باید به لحاظ آمادگی نرمال باشد. او در برخی رکوردگیری‌ها شرکت نداشت و وقتی هم درخواست داده است، زمان نبوده است. اگر آماده باشد تمایل داریم.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری همچنین در مورد فراخوان وزارت ورزش و جوانان در حمایت از مردم مظلوم غزه و حضور در این مراسم گفت: بدون بیانیه هم موضع کشورمان نسبت به اسرائیل آدم کش همین بوده است. همیشه اسرائیل محکوم شده است. از جنایات اخیر بسیار متاسف هستیم و امیدواریم فردا هم در مراسم شرکت کنیم و دوباره موضع خود نسبت به جنایات اسرائیل را اثبات کنیم.