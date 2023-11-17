به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت اظهار کرد: کتاب یکی از با ارزش ترین و اثرگذارترین دارایی‌های بشر است که موجب تعالی انسان می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم مطالعه کتاب افزود: کتاب‌خوانی به روح و روان انسان آرامش فکری و ذهنی می‌دهد و انسان با کتاب سلامت ذهنی به دست می‌آورد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان با بیان اینکه برتری انسان‌ها در میزان مطالعه و علمشان است، گفت: افراد دارای مطالعه، تفکر و تأمل عملکرد موفق تری در زندگی دارند و تصمیمات درست می‌گیرند.

تقوی با اشاره به اتفاقات تلخ و تأسف بار در غزه و فلسطین بیان کرد: جنایت رزیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غژه ظلم انسانی است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت نگین فرهنگی گیلان است، افزود: با بهره برداری از این مجموعه بزرگ فرهنگی بیش از ۵۰ خدمت مختلف برای اقشار مختلف مردم پیش بینی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با انتقاد از کوتاهی‌های صورت گرفته در راستای راه اندازی کتابخانه مرکزی رشت بیان کرد: مجموعه دولت سیزدهم به ویژه در گیلان دنبال تکمیل و بهره برداری زود هنگام کتابخانه مرکزی رشت هستند.

تقوی با بیان اینکه گیلان ۸۵ باب کتابخانه عمومی نهادی، یک باب کتابخانه عمومی مستقل و ۱۵ کتابخانه مشارکتی فعال دارد، گفت: از ۸۵ باب کتابخانه عمومی، ۶۳ باب در محیط‌های شهری، ۲۰ باب در محیط‌های روستایی و ۲ کتابخانه سیار در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی از احداث ۱۲ کتابخانه عمومی دیگر در گیلان خبر داد و افزود: با بهره برداری این تعداد کتابخانه های عمومی در حال ساخت در گیلان میزان فضای مطالعه استان ارتقا پیدا می‌کند.

گفتنی است، طرح سراسری کتابت قرآن کریم به مناسبت هفته کتاب در مصلای نماز جمعه توسط نماینده ولی فقیه در گیلان رونمایی شد.