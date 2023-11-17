استقبال بیش از ۱۸۰۰۰ کودک و نوجوان کرمانشاهی در حوزه کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاط زنجانی ظهر جمعه در حاشیه مراسم تجلیل از اعضای برگزیده در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه، اظهار کرد: کتاب مقدس است و خداوند در قالب کتاب مقدس قرآن آموزه‌های دینی را به ما فرمود و با ما سخن گفته است.

وی مطالعه را ظرفیتی مهم برای دانستن و کسب آگاهی برشمرد و افزود: فرق انسان با دیگر موجودات تفکر و تعقلی است که برای افزایش و رشد دانایی نیازمند مطالعه و کسب آگاهی بیشتر است که در گام نخست آن باید روش‌های مختلف مطالعه را آموخت.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت کانون پرورش فکری استفاده از روش‌های خلاق کتابخوانی بوده که آن را از دیگر دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌سازد که بر همین اساس باید تلاش برای بهره‌وری در کانون انجام گیرد تا به فرآیندها و نتایج مطلوب‌تری دست یابیم.

خیاط زنجانی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در زمینه‌ی کتابخوانی در سال ۱۴۰۲ توسط کانون کرمانشاه، گفت: آمار فعالیت‌های کتابخوانی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آمار چشمگیر بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا آبان‌ماه جاری ۴۷ شیوه‌ی خلاق توسعه و ترویج کتابخوانی توسط مراکز کانون استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا ۶۶ هزار و ۴۵۸ جلد کتاب به امانت رفته است و در این میان یک هزار و ۶۵ مورد فعالیت‌های کتاب‌محور اجرا شده که تعداد شرکت‌کنندگان در این فعالیت‌ها به ۱۸ هزار و ۳۹۵ نفر شامل کودک و نوجوان دختر و پسر رسیده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به تعداد کتاب‌های ارسال شده به مراکز کانون اشاره و خاطر نشان کرد: این میزان ارسال با هدف تجهیز مراکز کانون از ابتدای سال تا کنون ۲۰ هزار جلد بوده که بعد از ثبت در اختیار کودکان و نوجوانان و اولیای تربیتی قرار گرفته است.

خیاط زنجانی یاد آور کرد: همچنین علاوه بر ۲۰ هزار جلد کتاب ارسال شده به مراکز کانون پرورش فکری استان چهار هزار جلد کتاب دیگر نیز با تقسیم‌بندی در ستاد آماده‌ی ارسال به این مراکز هستند تا این آمار به ۲۴ هزار جلد در هشت ماه نخست سال جاری برسد.

وی همچنین به فعالیت‌های کتابخوانی و طرح‌های توسعه و ترویج کتابخوانی اجرا شده توسط مراکز کانون استان اشاره و عنوان کرد: در اجرای این طرح‌ها بسیاری از کودکان، نوجوانان، والدین و اولیا تربیتی شرکت داشته‌اند و با هدف به‌روزرسانی مطالعات همکاران کانون کرمانشاه در بخش کتابخوانی، هر ماهه جلسات نقد و بررسی کتاب برگزار می‌گردد که حاصل آن نقد و بررسی دو کتاب از بخش کودک و نوجوان توسط کارشناسان و مربیان در بخش ستاد و ۳۸ مرکز استان در هر ماه خواهد بود.

خیاط زنجانی در پایان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری ۴۷ شیوه‌ی ترویج کتابخوانی توسط مربیان فرهنگی، هنری و ادبی طراحی و مورد بررسی واحد کارشناسی فرهنگی قرار گرفت و سپس در مراکز استان به اجرا درآمد و اکنون شیوه‌های توسعه و ترویج کتابخوانی در قالب طرح‌های دیواری، ماکت‌های مختلف، ابزارهایی همچون باجه‌های بانک کتاب، صندوقچه‌ها و کارهای کاغذ در آمد که هر یک با تکنیک‌های مختلف در مراکز در زمینه جذابیت و خلاقیت این شیوه‌ها توانسته مخاطبان کودک و نوجوان و والدین بسیاری را جذب کند.