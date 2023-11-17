محدودیت‌ ترافیکی تجمع بزرگ حمایت ازکودکان غزه در اصفهان اعلام شد

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان در راستای هرچه بهتر و با شکوه‌تر برگزار شدن مراسم تجمع حمایت و دفاع از مردم و کودکان غزه و در راستای خدمت به تجمع کنندگان عزیز از ساعت ۱۴ فردا شنبه ۲۷ آبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از ساعت ۱۴ تردد هرنوع وسایل نقلیه در مسیرهای ورودی زیرگذر شهید آقاخانی در خیابان بزرگمهر به سمت میدان بزرگمهر، چهار راه نور باران و تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به خیابان بزرگمهر حد فاصل چهار راه نور باران و میدان بزرگمهر ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: هر گونه تردد در حاشیه شمالی میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع حمزه در خیابان مشتاق و چهار راه نورباران به سمت میدان‌بزرگمهر، چهار راه آبشار، جنوب پل خواجو به سمت چهار راه آبشار و پل غدیر در خیابان آبشار سوم ممنوع است.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت و کمبود ظرفیت پارکینگ‌ها و در نظر گرفتن اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی برای رفت و آمد، شهروندان ضمن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از تردد در محدوده‌های یاد شده خودداری کنند؛ همچنین از شهروندان درخواست می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی را در اجرای مأموریت یاری و ازمسیرهای جایگزین استفاده کنند.