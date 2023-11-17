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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

محدودیت‌ ترافیکی تجمع بزرگ حمایت ازکودکان غزه در اصفهان اعلام شد

محدودیت‌ ترافیکی تجمع بزرگ حمایت ازکودکان غزه در اصفهان اعلام شد

اصفهان- رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال محدودیت ترافیکی در این کلان شهر برای برگزاری تجمع بزرگ در حمایت از کودکان مظلوم غزه در روز شنبه خبرداد.

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان در راستای هرچه بهتر و با شکوه‌تر برگزار شدن مراسم تجمع حمایت و دفاع از مردم و کودکان غزه و در راستای خدمت به تجمع کنندگان عزیز از ساعت ۱۴ فردا شنبه ۲۷ آبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از ساعت ۱۴ تردد هرنوع وسایل نقلیه در مسیرهای ورودی زیرگذر شهید آقاخانی در خیابان بزرگمهر به سمت میدان بزرگمهر، چهار راه نور باران و تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به خیابان بزرگمهر حد فاصل چهار راه نور باران و میدان بزرگمهر ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: هر گونه تردد در حاشیه شمالی میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع حمزه در خیابان مشتاق و چهار راه نورباران به سمت میدان‌بزرگمهر، چهار راه آبشار، جنوب پل خواجو به سمت چهار راه آبشار و پل غدیر در خیابان آبشار سوم ممنوع است.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت و کمبود ظرفیت پارکینگ‌ها و در نظر گرفتن اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی برای رفت و آمد، شهروندان ضمن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از تردد در محدوده‌های یاد شده خودداری کنند؛ همچنین از شهروندان درخواست می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی را در اجرای مأموریت یاری و ازمسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 5941566

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    نظرات

    • رضی‌ IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 2
      پاسخ
      اینهاحمایت‌نیست‌حمایت‌اینکه‌‌باموشک‌اسراییل‌رایکروزه‌باموشکهای‌زمین‌بزمین‌باخاک‌یکسانکنیداین‌اسراییل‌نیست‌که‌غزه‌رامی‌زندکشورهای‌عربی‌وامریکاست

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