سیل طی دو روز گذشته جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی؛ رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به انجام عملیات سیل و آب‌گرفتگی از ٢٥ تا ٢٧ آبان، گفت: امدادگران جمعیت هلال‌احمر، به ۱۴ شهرستان و ۱۶ منطقه شامل ۹ شهر، ٦ روستا و یک منطقه عشایری، در ۷ استان کشور، امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: در این مدت زمان به ۷۶۱ نفر امدادرسانی شد، ۱۲۰ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۱۲ نفر نیز اسکان اضطراری پیدا کردند؛ متأسفانه یک نفر از هم‎وطنان در سیل شهرستان بهشهر جان خود را از دست داد و ۲ نفر نیز در شهرستان نور و چمستان، مفقود شدند.

محمودی با اشاره به این که ۴۱ تیم امدادی، شامل ۱۸۶ امدادگر در عملیات سیل و آب‌گرفتگی شرکت کردند، افزود: امدادگران به کمک دستگاه‌های پمپ‌آب و لجن‎کش، آب تجمیع شده در ۲۳ واحد مسکونی را تخلیه کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: ۳ دستگاه چادر، ۵۲ تخته پتو، ۴۳ تخته موکت، ۷۴۳ کیلوگرم نایلون و ۱۴۲ بسته غذایی، بین افراد متأثر از سیل و آب‌گرفتگی توزیع شد.