روزانه ۸ مدرسه در کشور ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی صبح شنبه در آئین افتتاح دبستان زنده یاد حسن نیکنام در شهرستان نظرآباد با بیان اینکه مدرسه راهبردی‌ترین نهاد اجتماعی و امید هر کشوری است، اظهار کرد: نهضت مدرسه سازی از افتخارات دولت سیزدهم است که امروز به ایستگاه استان البرز رسید و این مدارس ساخته شده در سراسر امید آفرین هستند.

صحرایی با اشاره به اینکه نهضت مدرسه سازی با حضور خیران برکت گرفته و بیش از نیمی از مدارس را خیرین می‌سازند، ادامه داد: اگر چه دولت از خیران مدرسه ساز عقب افتاده اما جبران می‌شود و تا پایان سال ۸۰۰ مدرسه ساخته می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از خیران و مسؤولان البرز در امر مدرسه سازی یاد آورشد: وصیت این خیر که توجه به اخلاق در کنار علوم و فنون است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

صحرایی در ادامه تاکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای توسعه فضاهای آموزشی به کار گرفته و در توسعه فضاهای آموزشی از هیچ تلاشی دریغ ندارد.

وی ادامه داد: امروز باید هرچه بیشتر در جانمایی مدارس دقت نظر داشت چراکه شهرستان صنعتی نظرآباد نیاز به تقویت هنرستان‌ها دارد تا بازار کار آن در سن پایین تقویت شود.

صحرایی بیان کرد: موضوع مدارس تیزهوشان و شاهد شهرستان نظر آباد در چارچوب دستورالعمل‌ها پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون پنج هزار و ۸۰۶ مدرسه یعنی روزانه هشت مدرسه ساخته شده است.