به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار در غرب استان تهران با ۱۰۰ تختخواب و ۱۰ تخت مراقبت‌های ویژه اطفال پیش از ظهر یکشنبه در زمینی به مساحت ۸۷ هزار متر مربع وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افتتاح شد.

تراکم بالای جمعیت در شهریار و کمبود تخت‌های بستری نسبت به استانداردهای موجود از مشکلات مردم شهریار در حوزه بهداشتی است، که با افتتاح بیمارستان امام خمینی (ره) تا حدودی رفع می‌شود.

افتتاح «امام خمینی (ره) شهریار» بخش بزرگی از نیازهای مردم شهریار را تأمین می‌کند.

سرپرست فرمانداری شهریار در خصوص این بیمارستان به خبرنگار مهرگفت: این مرکز درمانی دارای ۴۲ تخت بستری اورژانس، دو بخش با ۲۶ تخت بستری زنان و زایمان (جمعاً ۵۲ تخت بستری) ،۲۶ تخت بخش اطفال، سه بخش با ۲۶ تخت بستری جراحی (جمعاً ۷۸ تخت بستری)، ۱۰ تخت مراقبت‌های ویژه نوزادان، ۲۳ تخت مراقبت‌های ویژه، ۱۹ تخت مراقبت‌های ویژه قلبی، ۱۸ تخت دیالیز و ۱۰ تخت مراقبت‌های ویژه اطفال است.

علیرضا فاتحی نژاد اضافه کرد: در بیمارستان «امام خمینی (ره) شهریار»، ۱۰ اتاق عمل، دو بخش داخلی با مجموع ۵۲ تخت بستری، ۸ تخت LDR، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در ۴ طبقه، بخش تصویر برداری، بخش آنژیوگرافی و بخش پزشکی هسته‌ای وجود دارد و همچنین در این بیمارستان در ماه‌های آینده مرکز جامع سرطان با پیشرفته‌ترین تجهیزات تشخیصی و درمانی برای معالجه بیماران راه اندازی خواهد شد.

احداث بیمارستان امام خمینی در مهرماه ۱۳۶۸ با تشکیل هیأت امنا و با حضور معتمدان و مسئولان شهریار آغاز شد و امروز و پس از ۳۴ سال به پایان رسید، تا شاهد تحقق یکی از وعده‌های رئیس جمهور باشیم.