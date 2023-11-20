«اَبی»؛ دختر مسیحی که اخبار غزه مسلمانش کرد!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: «اَبی» یک دختر مسیحی است که با دیدن ویدئوهای اخیر مردم فلسطین، ذهنش درگیر این سوال می‌شود: «این مردم چه دین و ایمان قوی دارند؟» برای پاسخ به این سوال سراغ کدام می‌رویم؟ کارشناسان؟ متخصصان؟ گزارش‌های بی‌شمار و اخبار روزانه؟ مستندات تاریخی؟ ممکن است هر کدام از اینها، پاسخ‌های درخوری برای این سوال داشته باشند، اما «اَبی» زمانی که می‌فهمد مردم فلسطین مسلمان هستند برای پیدا کردن جوابش، سراغ «قرآن» می‌رود.

بیش از یک ماه است که فضای مجازی از ویدئوهای تکان‌دهنده غزه پر شده است. دنیا این روزها در حال تماشای پدرانی است که تکه‌هایی از جنازه فرزندان خود را در دست دارند و مادرانی که نمی‌توانند از کودک کفن‌پیچ‌شده‌شان دل بکنند و به زبان عربی، چیزهایی می‌گویند. فلسطینی‌ها در شرایطی که «سیاهی محض» و «مصیبت عظیم» به نظر می‌رسد، می‌گویند: «الحمدلله؛ نصر من الله؛ حسبناالله و نعم الوکیل» یعنی «خدا را شکر؛ پیروزی از سوی خداوند است؛ خدا برای ما کافی است و بهترین وکیل است» و تمام اینها به زبان‌های مختلف ترجمه شده و جزو پربازدیدترین‌های جهانی بوده است. تصاویر کودکان، زنان و مردانی که در سخت‌ترین شرایط ممکن با کمترین امکانات، زیر باران بمباران اسرائیلی‌ها ایستاده‌اند و با هر بمبی که از آسمان بر سرشان می‌ریزد، گوشه‌ای از سرزمین و جگرگوشه‌هایشان را از دست می‌دهند اما باز هم از مقاومت، پیروزی و خدا حرف می‌زنند.

فضای مجازی که همواره از آسیب‌هایش گلایه‌هایی داشتیم و داریم، حالا نه‌تنها باعث شده مردم سرزمین‌های دور و نزدیک از وقایع فلسطین خبردار شوند بلکه آنها را به شناختن دین مردم فلسطین نیز مشتاق کرده است. ایمانی که آنها را در اوج مظلومیت، قدرتمند و شکست‌ناپذیر می‌کند.

«اَبی» زن جوان آمریکایی که ساکن دوبی است، اولین بار با انتشار ویدئویی در حساب کاربری خود در اینستاگرام گفت: «من شروع به خواندن قرآن کردم، چون خیلی کنجکاو بودم درباره اینکه این چه ایمانی است که مردم فلسطین دارند! این (ایمان) چیزی بسیار عمیق و بسیار ژرف است و من جذب شدم تا درباره اسلام بیشتر یاد بگیرم. بنابراین روز بعد شروع به خواندن قرآن کردم و قسم می‌خورم که دقیقاً سوالات درون مغز من درباره اینکه در فلسطین چه اتفاقی رخ می‌دهد را پاسخ داده است. سوالی مثل اینکه خدا چطور اجازه می‌دهد چنین چیزهایی اتفاق بیفتند.»

بعد از این جملات، او از روی یک قرآن که به زبان انگلیسی ترجمه شده، شروع به خواندن می‌کند و می‌گوید: «اینجا در بخش اول کتاب قرآن آمده است که خداوند از آنچه شما انجام می‌دهید ناآگاه نیست و همچنین می‌گوید وقتی شما فردی را به قتل رساندید؛ سپس درباره قاتل او تلاش کردید یکدیگر را متهم و سرزنش کنید؛ خداوند آنچه را مخفی می‌داشتید، آشکار می‌سازد». اَبی هنوز با مفاهیم قرآنی آشنا نیست و به جای سوره از کلمه «بخش» استفاده می‌کند و درباره شماره آیه هم چیزی نمی‌گوید، اما آنچه می‌خواند آیه ۷۲ از دومین سوره قرآن کریم یعنی سوره مبارکه بقره است.

او بعد از خواندن این آیه، آن را پاسخی به اتفاقات اخیر و برخی ابهامات ذهنش می‌داند: «بیمارستانی بمباران شده بود و اسرائیل سعی کرد فلسطین را متهم و سرزنش کند و آنها گفتند حماس خودشان را بمباران کرده و حقیقت ماجرا درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده اخیراً عیان شد. اسرائیل اول ادعا کرد که خودش این کار را کرده و بعد زمانی که ویرانی‌ها و اتفاقات و اعتراض عمومی که رخ داد را دید این حرف را پس گرفت…»

او همچنین در ادامه این ویدئو به آیه دیگری اشاره می‌کند: «چیز دیگری که خیلی به شنیدن آن احتیاج داشتم این قسمت است که می‌گوید: «از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید، پس بر آن عهد اقرار کرده و خود شما بر آن گواه هستید باز هم شما خون یکدیگر می‌ریزید و گروهی از خودتان را از دیارشان می‌رانید.» اَبی بخشی از آیه ۸۴ و ۸۵ سوره بقره را می‌خواند آنجا که خداوند بنی‌اسراییل را سرزنش می‌کند که علیرغم پیمان و میثاقی که بسته بودند، یکدیگر را کشتند و تنها به بخشی از تورات عمل کردند که مطابق میل و سلیقه خودشان بود نه آنچه حکم و فرمان خدا بوده است.

او پس از خواندن این آیه می‌گوید: «این دقیقاً همان موقعیتی است که در حال حاضر در حال رخ دادن است که در بخش اول قرآن درباره آن صحبت شده است و گویا دقیقاً سوال ذهن من را پاسخ داده و من واقعاً در قلب خود احساس آرامش می‌کنم.» و در پایان این ویدئو یادآوری می‌کند که او یک مسیحی است که صرفاً از روی کنجکاوی چند خطی از این کتاب آسمانی را خوانده است.

این زن جوان بر خلاف کشورش آمریکا که از اسرائیل حمایت می‌کند، یکی از مدافعان آزادی فلسطین است. او با انتشار متنی در یک استوری اینستاگرامی در پاسخ به کسانی که از او می‌خواهند حماس را محکوم کند، نوشت: «اگر می‌خواهید یک نفر را محکوم کنم بگذارید با کسانی شروع کنم که سزاوار این کار هستند! من رهبران کشورم را به خاطر ادامه حمایت از اسرائیل در کشتار محکوم می‌کنم که راحت در خانه‌هایشان نشسته‌اند و در حین تهیه بمب‌هایی هستند که بر روی کودکان و خانواده‌ها می‌بارد و خانه‌هایشان را از آنها می‌گیرد! اسرائیل را به خاطر پاکسازی قومی مردم فلسطین و به خاطر تلاش برای پاک کردن بهترین‌های بشریت از روی زمین محکوم می‌کنم. من هر یهودی را که از این نسل‌کشی حمایت می‌کنند محکوم می‌کنم.»

او در ادامه این متن نوشته است: «من هر کس را که هنوز فکر می‌کند آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد «فقط یک درگیری دیگر در خاورمیانه» است یا این موضوعی بی‌اهمیت است فقط به این دلیل که خانواده آنها کسانی نیستند که می‌میرند، محکوم می‌کنم! کسانی که مظلوم (فلسطین) را به جای ستمگر (اسرائیل) هدف قرار می‌دهند را محکوم می‌کنم. سوال برای کسانی که از اسرائیل حمایت می‌کنند این است که چرا شما کشتار این همه افراد بیگناه را محکوم نمی‌کنید؟»

البته اَبی تنها کسی نیست که به واسطه وقایع اخیر و حمایت از غزه، با قرآن و اسلام آشنا شده است. موارد مشابه دیگری وجود نیز دارد؛ پیروان ادیان دیگری که با انتشار ویدئو در فضای مجازی از روند آشنایی خود با اسلام می‌گویند و با خواندن قرآن برای مخاطبان خود، توضیح می‌دهند که چطور تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.

اَبی که یک بانوی مسیحی بود با تماشای ایمان مردم غزه، کنجکاو شد و قرآن را مرور کرد و در کمال تعجب، پاسخ سوالاتی را در آن پیدا کرد که مدت‌ها به دنبال‌شان می‌گشت. او این پاسخ‌ها را در صفحه اینستاگرام و تیک تاک خود منتشر می‌کند. یکی از آنها، درباره این بود که بر اساس باورهای پیروان ادیان مختلف، چه کسانی در بهشت ابدی جای دارند.

او در ویدئویی پاسخی که پیدا کرده بود را توضیح داد و گفت: «این جمله قرآن سوالی رو که همه عمرم به عنوان یک مسیحی داشتم را پاسخ داد. همیشه برایم سوال بود که آیا هیچکس دیگری به جز مسیحی‌ها به بهشت می‌روند یا نه؟ و هیچوقت جواب آن را نگرفتم و هر وقت این سوال را (از مسیحیان) می‌پرسیدم به من می‌گفتند فقط مسیحی‌ها به بهشت می‌روند. اما اینجا (در قرآن) می‌گوید آنها مدعی هستند هیچکس وارد بهشت نخواهد شد، مگر یهودی و مسیحی! این آرزوی خودشان است!» و این آیه ۱۱۱ از سوره بقره است که به پاسخ سوال اَبی را می‌دهد.

یافتن پاسخ‌ها در قرآن کریم برای اَبی جذاب و دلگرم‌کننده بود و کتاب مقدس مسلمانان به او دیدگاه جدیدی نسبت به ادیان، دنیا و آخرت داد. او با انتشار ویدئوهای مختلف، برای دنبال‌کنندگان خود توضیح می‌دهد که بسیاری از اکتشافات و مسائل علمی و تحقیقاتی بیش از هزار سال پیش در قرآن به اثبات رسیده است. اَبی پس از آنکه مدتی خود را «دختر مسیحی که قرآن می‌خواند» معرفی می‌کرد، بالاخره طاقتش تمام شد و اعلام کرد مسلمان شده است و حالا مدتی است که بعضاً با حجاب مقابل دوربین ظاهر می‌شود.

این زن جوان ساعاتی پیش نیز با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامی خود در حالی که چادر نماز به سر دارد، احساس خود را از اولین باری که این پوشش را به تن کرده با مخاطبانش به اشتراک گذاشت و گفت: «این فوق‌العاده است! من احساس می‌کنم یک پرنسس هستم. این پوشش احساس یک ملکه به من می‌دهد. واقعاً عاشقش هستم و صادقانه احساس زیبایی بیشتری در لباس نماز نسبت به لباس‌های معمولی دارم. احساس فوق‌العاده‌ای دارد. احساسی شبیه امنیت، راحتی، و چیزی شبیه به یک آغوش گرم! غیرقابل توصیف است.»

قسمت نظرات پست‌های اَبی در اینستاگرام و تیک‌تاک پر شده از کاربرانی که از یکدیگر نحوه پیدا کردن قرآن به زبان‌های مختلف و همچنین مطالعه آن را می‌پرسند. این زن آمریکایی، بسیاری از غیرمسلمانان را نیز مشتاق کرد تا در فهم آیات قرآن کریم عمیقاً کاوش کنند و برای سوالات ذهن خود به سراغ آن بروند.

نکته قابل توجه آن است که پیروان ادیان مختلف در اولین دفعات مواجهه خود با قرآن، آن را پاسخگوی سوالات گوناگون و اثبات حقایق و اکتشافات دانشمندان امروزی دانسته‌اند و بهت‌زدگی خود از میزان ارتباط این کتاب آسمانی با علوم روز را به اشتراک می‌گذارند. اَبی در یکی از ویدئوهای اخیر خود با بغض می‌گوید: «۱۰ صفحه از قرآن، بیشتر از ۲۵ سال مسیحی بودن برای من آرامش به ارمغان آورده است. من هرگز این ارتباط واقعی با خدا را احساس نکرده بودم.»

بر کسی پوشیده نیست که غرب برای اسلام‌هراسی از هیچ تلاشی دریغ نکرد و کوشید افکار عمومی را نسبت به حقایق آخرین دین الهی دچار سو تعبیر کند، اما حالا به واسطه جنگی که خود آغاز کرده و از طریق بستری که خودش آن را فراهم کرده، روز به روز مردم بیشتری در جهان با حکمت کتاب آسمانی حضرت محمد (ص) آشنا می‌شوند و غیرمسلمانان از سراسر دنیا در باشگاه‌های کتابخوانی در نرم‌افزار دیسکورد عضو می‌شوند تا قرآن بخوانند!