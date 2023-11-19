تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع است

پیمان کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت در حوزه استان مازندران از ساعت ۶ تا ۱۶ ممنوع است.
وی متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.
کرج- رییس پلیس راه البرز گفت: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت در حوزه استان مازندران تا ۱۶ ممنوع است.
پیمان کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت در حوزه استان مازندران از ساعت ۶ تا ۱۶ ممنوع است.
وی متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.
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