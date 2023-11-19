  1. استانها
  2. البرز
۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۹

رییس پلیس راه البرز:

تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع است

تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع است

کرج- رییس پلیس راه البرز گفت: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت در حوزه استان مازندران تا ۱۶ ممنوع است.

پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت در حوزه استان مازندران از ساعت ۶ تا ۱۶ ممنوع است.

وی متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

کد مطلب 5943641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • TR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      3 0
      پاسخ
      این آزاد راه تهران شمال و این جاده قدیم کرج وچالوس کی و چه وقت باز می شود جان مردم را به لب رسانده آید چرا بازسازی و ترمیم نمی شود چرا آزاد راه افتتاح نشده است پس دولت پلیس را و وزارت راه چکار می کنند ......

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها