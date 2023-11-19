اختلال در سرویس دهی خط یک مترو مشهد به دلیل نقص فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهاجر اظهار کرد: خط یکم مترو به دلیل نقص فنی یکی از قطارها در سرویس‌دهی صبح یکشنبه با تاخیر ١۵ دقیقه‌ای مواجه شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: ساعت هفت و ٣٠ دقیقه یک قطار در ایستگاه پروین اعتصامی دچار نقص فنی شد.

وی اظهار کرد: این حادثه موجب شد مترو خط یک در این مسیر به سمت وکیل آباد در ایستگاه‌های غدیر، پروین اعتصامی و ١٧ شهریور با تاخیر سرویس‌دهی مواجه شود.

مهاجر گفت: این مشکل پس از تاخیر ١۵ دقیقه‌ای در ساعت هفت و ۴۵ دقیقه برطرف و سرویس دهی در این مسیر از سر گرفته شد.