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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۶

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد خبرداد؛

اختلال در سرویس دهی خط یک مترو مشهد به دلیل نقص فنی

اختلال در سرویس دهی خط یک مترو مشهد به دلیل نقص فنی

مشهد- مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت: خط یک مترو مشهد به دلیل نقص فنی یکی از قطارها در سرویس‌دهی با تاخیر ١۵ دقیقه‌ای مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهاجر اظهار کرد: خط یکم مترو به دلیل نقص فنی یکی از قطارها در سرویس‌دهی صبح یکشنبه با تاخیر ١۵ دقیقه‌ای مواجه شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: ساعت هفت و ٣٠ دقیقه یک قطار در ایستگاه پروین اعتصامی دچار نقص فنی شد.

وی اظهار کرد: این حادثه موجب شد مترو خط یک در این مسیر به سمت وکیل آباد در ایستگاه‌های غدیر، پروین اعتصامی و ١٧ شهریور با تاخیر سرویس‌دهی مواجه شود.

مهاجر گفت: این مشکل پس از تاخیر ١۵ دقیقه‌ای در ساعت هفت و ۴۵ دقیقه برطرف و سرویس دهی در این مسیر از سر گرفته شد.

کد مطلب 5943677

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