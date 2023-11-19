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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۳

معاون استاندارسیستان وبلوچستان:

برای پیشرفت سیستان وبلوچستان باید ید واحد باشیم

برای پیشرفت سیستان وبلوچستان باید ید واحد باشیم

زاهدان- معاون سیاسی اجتماعی استانداری سیستان وبلوچستان گفت: برای پیشرفت استان باید ید واحد باشیم و هر اختلاف سلیقه‌ای که مانع این توسعه و پیشرفت می‌شود را باید حذف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریفی پیش از ظهر امروز یک شنبه در افتتاحیه اولین رویداد توانمند سازی دستیاران در امر مردمی سازی دولت در استانداری سیستان و بلوچستان، افزود: سپردن و واگذاری امور به حلقه‌های میانی و استفاده از ظرفیت راهبردی مردم یکی از کارویژه های اصلی دولت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی دو سال اخیر شاخص‌های امید، اعتماد و رضایتمندی رشد داشته که همه این فرآیند جز با تلاش جهادی و شبانه روزی دولت و پای کار آمدن مردم میسر نمی‌شد.

به گفته شریفی، باید به این باور برسیم که مردم به کنشگری ما دل بسته اند و عملکرد ما زیر ذره بین نظارتی مردم است که باید با تلاش جهادی و شبانه روزی و خالصانه، امید را در مردم تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: باید با مردم صادقانه صحبت کرد و در خصوص کم کاری‌ها نیز از مردم عذرخواهی کرد و این فرهنگ در بین مدیران استان ارتقا یابد اما ذره‌ای از خدمت به خلق کوتاه نخواهیم آمد.

معاون استاندار تاکید کرد: برای پیشرفت سیستان و بلوچستان باید ید واحده باشیم و هر اختلاف سلیقه‌ای که مانع این توسعه و پیشرفت می‌شود را باید حذف کرد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام ظرفیت‌ها و امکانات استانداری و دستگاه‌های اجرایی در خدمت تحقق و تسریع روند مردمی سازی در استان است و این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد.

توان مردم به هیچ وجه محدود نیست

دستیار ویژه استاندار سیستان و بلوچستان در امر مردمی سازی دولت نیز در این جلسه گفت: دستیاران مردمی ظرفیت‌های بسیار والایی دارند که بزرگترین پشتوانه آنها مردم و عامه جامعه هستند که باید از این شاخصه بهره کافی را ببرند.

رضا جعفری خاطر نشان کرد: توان مردم به هیچ وجه محدود نیست و اگر در مسیر درست مورد استفاده قرار بگیرد موتور محرک و پیشران بسیاری از امور و حلال مشکلات خواهد بود.

وی ادامه داد: دستیاران مردمی باید ابتدا ظرفیت‌های موجود حوزه مأموریتی خود را احصا کرده و سپس در راستای تقویت آنها با نگاه مردمی سازی گام بردارند.

وی تاکید کرد: دستیاران مردمی برای خدمت به مردم چرخه گزینشی علمی و تخصصی را طی کرده اند و همواره نیز مورد ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5944137

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