راه اندازی سامانه «پیشنهاد کتاب» / اهدای کتاب نیازمند سامانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عبدوس پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین نکوداشت روز «کتاب و کتابخوانی» اظهار کرد: نهاد کتابخانه‌ها دسترسی آسان، همه گیر و برقراری عدالت در حوزه منابع را با هدف اینکه کتابخانه‌ها یک محیط و پاتوق فرهنگی سالم برای مردم و خانواده‌ها باشند و همه اقشار بتوانند از این فضا استفاده کنند، به عنوان سیاست خود قرار داده است. یعنی بخش سالمندان، نابینایان و ناشنوایان، کودک و نوجوان همه با این هدف شکل گرفته است.

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی کشور بیان کرد: سیاست دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها بر این است که کتابخانه‌های جدیدی که به عنوان کتابخانه مرکزی افتتاح می‌شوند، شامل همه این بخش‌ها باشد و در این زمینه تدابیر لازم وجود داشته باشد.

وی گفت: پرسنل اداره کل تأمین منابع، وظیفه رصد کتاب‌های جدید را در حوزه بازار نشر برعهده دارند که ضمن کارشناسی و تهیه کتاب‌ها نیز آنها را به کتابخانه‌های کل کشور ارسال می‌کنند. علاوه بر آن کتاب‌هایی که قرار است افراد یا مؤسسات به کتابخانه‌ها اهدا کنند، این کار را نسبت به کارشناسی و اعلام نظر انجام می‌دهند.

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی کشور عنوان کرد: در سال جاری طبق تفاهمنامه‌ای که با وزارت فرهنگ و ارشاد بسته شد، حدود ۱۴۰ نشریه با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، سبک زندگی و کودک و نوجوان به کل کتابخانه‌های کشور ارسال شد که ارسال نشریات بسته به درجه کتابخانه‌ها، متفاوت بود.

عبدوس ادامه داد: در سه ماه اخیر توانستیم با منابع جدیدی که از کانون پرورشی فکری تهیه شده بود، بخش نابینایان کتابخانه‌های کل کشور را مجدد تجهیز کنیم. همچنین موضوع کتاب بریل را به صورت متمرکز در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم بخش نابینایان را به لحاظ منابع کتابخانه‌ها بهتر تجهیز کنیم.

وی، حوزه کودک و نوجوان را یکی از بخش‌های مهم سایت نهاد کتابخانه‌ها اعلام و عنوان کرد: در این حوزه کتاب‌هایی خریداری شده و امیدوار هستیم تا پایان سال با تجهیز کتابخانه‌ها به لحاظ تخصیص بودجه‌های جدید، اقدامات خوبی برای حوزه کودک و نوجوان انجام شود.

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: از این نظر که حوزه کودک و نوجوان، بخش زیادی از اعضای فعال و ثابت کتابخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، این حوزه از اهمیت برخوردار است و سعی شده که برای خرید کتاب در این بخش توجه ویژه شود و در اولویت قرار بگیرند.

عبدوس با اشاره به راه اندازی سامانه «پیشنهاد کتاب» در ۲ ماه گذشته، اظهار کرد: در این سامانه به کتابدارها دسترسی داده شده تا کتاب‌هایی که در کتابخانه‌های خود موجود ندارند و احساس می‌کردند باید این کتاب‌ها برای کتابخانه‌های آنها تهیه شود در سامانه پیشنهاد بدهند. البته در اختصاص بودجه نیز محدودیت‌هایی داشته‌ایم اما اطلاع از نیاز و ذائقه مخاطب به ما کمک می‌کند که منابع و مواردی را که شامل بیشترین تکرار درخواست هستند حتماً در کارشناسی، خریدهای متمرکز و خریدهایی که شاید استان‌ها بتوانند از منابع محلی خود انجام دهند، مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: در جذب منابع مردمی اتفاق‌های خوبی در چند استان کشور رخ داده و اکنون به همت مدیرکل کتابخانه‌های خوزستان در این استان این امر در حال کلید خوردن است؛ یکی از اتفاق‌های خوب در این زمینه این است که ما بتوانیم از کتاب‌های مردم استفاده کنیم.

پویش «اهدای کتاب» نیازمند سامانه است

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در خصوص پویش «اهدای کتاب» ساز و کار منسجمی وجود ندارد، تصریح کرد: شاید برای این کار نیاز به اطلاع رسانی و داشتن سامانه‌ای به صورت نظام‌مند باشد. البته چند استان پویش «اهدای کتاب» را به صورت سازماندهی شده انجام داده‌اند و استان فارس در ایام هفته کتاب اختتامیه این طرح را برگزار کرد و آذربایجان شرقی نیز این پویش را در حوزه دانشگاهی انجام دادند.

عبدوس ادامه داد: خوزستان هم وارد این چرخه شد که انجام کار، انرژی مضاعفی از همه کتابدارها می‌طلبد چرا که همه در بخش‌های مختلف به نوبه خود تلاش می‌کنند تا منابع جذب و وارد مخزن کتابخانه‌ها شود.

وی با اشاره به سیاست نهاد کتابخانه‌ها گفت: کتابخانه‌های سیار در سال جاری تقریباً ۲ برابر شد به طوری که تا پایان سال گذشته ۳۳ کتابخانه سیار وجود داشت و اکنون تعداد آن به ۵۱ کتابخانه رسیده است و طبیعتاً تا پایان امسال بر این تعداد افزوده خواهد شد.

عبدوس عنوان کرد: امیدواریم با توجه به برنامه‌هایی که دبیرکل نهاد تا پایان سال در نظر گرفته‌اند، بتوانیم با جذب منابع بیشتر، کتاب‌های بیشتری را تهیه کرده و تا پایان امسال کتاب‌های بیشتری را میان کتابخانه‌های نهاد توزیع کنیم و اوضاع منابع جدید کتابخانه‌ها نیز ارتقای بهتری پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی چند شهرستان، بانی‌های خیر برتر استان، پیشکسوت کتابداری خوزستان، کتابخوان‌های برتر رده سالمندان، جوان و بزرگسال، نوجوان، کودک و خردسال استان، خدمتگزارهای برتر استان، کتابخانه‌های نهادی برتر خوزستان، مسئول برتر، کتابدار نهادی برتر استان و کتابدار کتابخانه مشارکتی برتر خوزستان تجلیل شدند.