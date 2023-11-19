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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۱

معاون سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛

هزینه کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت بابت تعرفه پرستاری

هزینه کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت بابت تعرفه پرستاری

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از هزینه کرد بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان بیمه سلامت در سال گذشته بابت تعرفه گذاری خدمات پرستاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی گفت: اجرای تعرفه گذاری خدمات و مراقبت‌های پرستاری از سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت و جلسات کارشناسی و تحلیلی آن در سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد که سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارت بهداشت، نمایندگان سندیکای بیمه تکمیلی و سازمان نظام پرستاری در این جلسات شرکت داشته‌اند که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۱ آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌ای پرستاری توسط هیئت وزیران تصویب و به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ گردید.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: سازمان بیمه سلامت نیز جهت بهره‌مندی و رضایت پرستاران که در سطح بیمارستان‌ها به مردم شریف ایران خدمت رسانی می‌نمایند بلافاصله قواعد و قوانین آئین نامه را در سامانه رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری و سرپایی پیاده سازی نمود.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ سازمان بیمه سلامت بابت این خدمات به مراکز طرف قرار داد خود مبلغی بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت نموده و در سال ۱۴۰۲ نیز این خدمات از ۱۷ کد خدمت به ۲۷ کد خدمت افزایش یافت به عبارتی رشد متوسط ۲۸ درصدی داشته است.

کد مطلب 5944423
حبیب احسنی پور

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