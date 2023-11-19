هزینه کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت بابت تعرفه پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی گفت: اجرای تعرفه گذاری خدمات و مراقبت‌های پرستاری از سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت و جلسات کارشناسی و تحلیلی آن در سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد که سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارت بهداشت، نمایندگان سندیکای بیمه تکمیلی و سازمان نظام پرستاری در این جلسات شرکت داشته‌اند که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۱ آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌ای پرستاری توسط هیئت وزیران تصویب و به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ گردید.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: سازمان بیمه سلامت نیز جهت بهره‌مندی و رضایت پرستاران که در سطح بیمارستان‌ها به مردم شریف ایران خدمت رسانی می‌نمایند بلافاصله قواعد و قوانین آئین نامه را در سامانه رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری و سرپایی پیاده سازی نمود.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ سازمان بیمه سلامت بابت این خدمات به مراکز طرف قرار داد خود مبلغی بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت نموده و در سال ۱۴۰۲ نیز این خدمات از ۱۷ کد خدمت به ۲۷ کد خدمت افزایش یافت به عبارتی رشد متوسط ۲۸ درصدی داشته است.