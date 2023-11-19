شناسایی۶۲۰هکتار زمین در شهرهای استان زنجان برای طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: سهمیه استان زنجان در بخش مسکن روستایی در چهار سال در طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی است که تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ واحد آن تحویل داده شد.

وی ابراز کرد: حدود ۱۱ هزار واحد باقیمانده از سهمیه، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای امسال حدودهفت هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است که تحویل داده می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان زنجان، گفت: مقرر شده در بخش مسکن روستایی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود، اما هنوز این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است.

خواجه‌ای تاکید کرد: با توجه به اینکه یک میلیون واحد مسکونی در طرح ملی جوانی جمعیت و مهاجرت معکوس روستاها ابلاغ شده و سهمیه استان زنجان ۲۰ هزار قطعه زمین است که ۲ هزار هکتار از زمین‌های روستایی در محدوده شهرها هستند که باید الحاق شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده حدود ۶۲۰ هکتار زمین در شهرهای اطراف در طرح نهضت ملی مسکن در استان شناسایی شده و کارهای ابتدایی آن انجام شده است.