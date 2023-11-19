رویکردمحوری نظام جمهوری اسلامی، تقویت مهارت و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر یکشنبه در همایش قدردانی از خادمان و فعالان کتاب و کتابخوانی و برگزیدگان کتاب سال استان مرکزی در اراک، گفت: باید در علوم انسانی حرف برای گفتن داشت و تلاش شود تا بیش از پیش در تراز جهانی قرار گیریم و در علوم اسلامی نیز، برای تحولات تمدن ساز اسلامی زمینه سازی شود.



وی با تاکید بر اینکه کتاب باید در سبد خانواده‌ها سهم قابل قبولی پیدا کند، ادامه داد: ترویج کتابخوانی برعهده دستگاه‌های متولی است و به ویژه آموزش و پرورش باید کودکان را به مطالعه کتاب تشویق و علاقمند کند.



امام جمعه اراک با اشاره به مفاهیم گسترده کتاب، اظهار کرد: تمام عالم وجود کتاب حکمت خدا است و وجود انسان‌ها نقش همه جانبه از آفرینش هستی است.



آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: بهره مندی از فضای دیجیتال نیازمند مدیریت بهینه است چراکه غرق شدن دنیای غرب در این فضا، نتایج مطلوبی نداشته است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات طوفان الاقصی گفت: حمایت مردم از حماس موجب پیروزی این گروه در جبهه نبرد شد.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: رزمندگان گروه حماس در برابر رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با دشمنان استفاده کردند.