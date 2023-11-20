فرهنگ بسیجی نامیرا و ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مجمع نمایندگان مازندران به مناسبت هفته بسیج آمده است: هفته بسیج یادآور دلیرمردان عرصه پیکار با دشمنان قسم خورده میهن اسلامی مان است که نام ونشان در گمنامی دارند.

همچنین آمده است: بسیج شجره طیبه و پرثمری است که در پنجم آذر ۱۳۵۸ به دست معمار کبیر نهضت خروشان انقلاب اسلامی امام روح الله (ره) غرس و اینک با گذشت ۴۴ سال به درخت تناور و پرحاصل بدل شد و عطر دل انگیز آن فضای کشور عزیزمان را معطر ساخته است.

بسیجیان سلحشور مکتب پیر جماران با نثار عشق و دلدادگی به ولایت و رهبری نامشان را به زیبایی در دفتر رادمردان تاریخ خونرنگ انقلاب اسلامی ثبت و ضبط کردند.

دفاع مقدس ایران اسلامی مشحون از صحنه‌های زیبای حماسه آفرینی جان برکفان بسیجی است که بی باکانه دشمن زبون را به زانو درآورده و گنجینه معرفتی و ارزشمند دوران حماسه و پایداری را در آغوش کشیدند.

افتخار آفرینان عرصه عشق و ایمان با الهام از عاشورای حسینی بار دیگر فداکاری و جوانمردی در رکاب مولایشان را تکرار نموده و عزم و اراده پرشکوه بسیجیان سلحشور در تحیر تاریخ معاصر، جاودانه شد.

بی گمان فرهنگ بسیج فرهنگ نامیرا و حماسه آفرینی است که به برکت آن و در پرتو اجرای فرامین راهگشای فرمانده لایق و بصیر بسیج حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، مسیر دستیابی به قله‌های اقتدار و بالندگی و رفع چالش‌های اساسی کشور هموار خواهد شد.

مجمع نمایندگان مردم شریف مازندران در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت هفته بسیج و ادای احترام به مقام شامخ آلاله‌های سرخ بسیجی کربلای ایران بویژه خطه عاشورایی مازندران، توفیقات مضاعف همه خادمان به نظام اسلامی را تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مسالت دارد.