به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، با اشاره به خودداری آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از محکوم کردن حملات تل آویو علیه اهداف غیرنظامی در نوار غزه، گفت که انگیزه گوترش «سیاسی» است.
نبنزیا خطاب به حضار در نشست دومای دولتی روسیه تاکید کرد: در بحبوحه حملات بیرحمانه و بیهدف ارتش اسرائیل به مناطق مسکونی غزه، انگیزه سیاسی پشت تصمیم دبیرکل (سازمان ملل)، برای همه آشکار است؛ حملاتی که تاکنون هزاران کودک را کشته (به شهادت رسانده) است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، دبیرکل (سازمان ملل) برای آنکه اسرائیل را متجاوز و ناقض مقررات بخواند و آن را در فهرست سیاه قرار دهد، هیچ عجلهای ندارد!
نبنزیا در ادامه این نشست که به منظور بررسی جنایات رژیم کییف علیه کودکان و همزمان با روز جهانی کودک برگزار شد، اقدام دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر صدور احکام بازداشت برای ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و ماریا اِلووا-بِلووا (کمیسر حقوق کودکان روسیه) به اتهام واهی دخالت در تبعید کودکان اوکراینی را شرمآور خواند.
وی اضافه کرد: میخواهم بدانم که آیا این بهاصطلاح «دیوان»، علیه نخست وزیر اسرائیل که دستور قتل عام در غزه را صادر کرده است هم حکم بازداشت صادر خواهد کرد؟ مسلماً هیچکس کودکان را از آنجا تبعید نمیکند بلکه آنها در حملات هوایی و توپخانهای کشته میشوند؛ حملاتی که از قضا با تسلیحات ساخت آمریکا انجام میشود!
بهدنبال عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران در اقدامی وحشیانه، نوار غزه را هدف بمباران بیوقفه قرار دادهاند به طوری که براساس اعلام دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه «در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۱۳۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند که در این میان، نام بیش از ۵۵۰۰ کودک و ۳۵۰۰ زن به چشم میخورد.»
نظر شما