احتمال بروز سیل در رودخانه کرج

سجاد خدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فراهم کردن اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و به منظور حفظ آمادگی و استفاده از ظرفیت‌های ممکن اقدامات لازم توسط دستگاه‌های مربوطه و دهیاران صورت پذیرد.

وی افزود: حضور دهیاران در روستا و حفظ آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران بخش به منظور مقابله با سیل احتمالی در رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، لغزندگی و کاهش دید در محور کرج - کندوان و یا هرگونه حادثه احتمالی دیگر ضروری است.

وی بر عدم اتراق و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و محلهای پر خطر تاکید کرد و از شهروندان خواست از تردد و سفرهای غیر ضروری به بخش خودداری نمایند.