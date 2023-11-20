احتمال بروز سیل در رودخانه کرج

سجاد خدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فراهم کردن اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و به منظور حفظ آمادگی و استفاده از ظرفیتهای ممکن اقدامات لازم توسط دستگاههای مربوطه و دهیاران صورت پذیرد.
وی افزود: حضور دهیاران در روستا و حفظ آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران بخش به منظور مقابله با سیل احتمالی در رودخانهها و مسیلهای فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، لغزندگی و کاهش دید در محور کرج - کندوان و یا هرگونه حادثه احتمالی دیگر ضروری است.
وی بر عدم اتراق و توقف در حاشیه رودخانهها و محلهای پر خطر تاکید کرد و از شهروندان خواست از تردد و سفرهای غیر ضروری به بخش خودداری نمایند.
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