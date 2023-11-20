آخرین جزییات از خسارات وزش باد شدید در غرب گیلان

محمدرضا حق بین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات وزش باد در غرب گیلان اظهار کرد: غرب گیلان از ۱۱ امروز وزش شدید ترین باد را تجربه کرده به نوعی که سرعت باد در رشت ۴۰ الی ۷۲ کیلومتر گزارش شده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به وصل برق در تمام مناطق غرب استان ادامه داد: پست ۶۳.۲۰ کیلوولت رشت بر اثر وزش باد بی برق و از مدار خارج شده بودند که با تلاش مأموران امور توزیع برق به مدار برگشت.

حق بین با اشاره به اینکه بر اثر شدت وزش باد سقف ۴ خانه در مناطق کوی حسینی، جاده پیر بازار و بلوار امام رضا آسیب دیده است، گفت: ۲ منزل مسکونی در بلوار امام رضا تخلیه شده است.

وی با بیان اینکه بر اثر وزش باد ۲۱ اصله درخت در شهرستان فومن، ۱۷ اصله درخت در رشت، ۴ اصله درخت در صومعه سرا و دکل مخابرات در انزلی سقوط کرده است، افزود: بر اثر سقوط درخت ۲ خودرو بر روی خودروهای پارک شده دچار خسارت شده و بیلبورد تبلیغاتی فومن و بازار جمعه نیز سقوط کرد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری گیلان با تاکید بر اینکه بر اثر پیش بینی‌های صورت گرفته وزش باد تا ظهر فردا همچنان ادامه دارد، ادامه داد: شهروندان از تردد غیر ضرور و ایستادن در زیر سازه‌ها آهنی و درختان خودداری کنند.