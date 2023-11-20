شناسایی ۴ متخلف شکار کل وحشی در دنا/ لاشه کل وحشی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاودان افزود: همزمان با آخرین روزها از آبانماه ۱۴۰۲، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا، رأس ساعت ۱۵ دوشنبه حین پایش منطقه معروف به «تنگ حیدری» در حوزه ارتفاعات مشرف بر روستای میمند، متوجه صدای شلیک گلوله می‌شوند.

وی ابراز داشت: مأمورین با هماهنگی بین پاسگاهی، پایش و رصد منطقه‌ای خود را آغاز می‌کنند.

جاودان خرد تصریح کرد: پس از حدود ۲ ساعت پایش و اقدامات مناسب، مأمورین متوجه حضور ۲ نفر متخلف می‌شوند که یک قبضه اسلحه «برنو» و مقداری گوشت یک رأس پازن شکار شده همراه دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: همزمان که محیط بانان در حال نزدیک شدن به متخلفین برای دستگیری آنها بودند ۲ نفر دیگر به قصد کمک به متخلفین با مأمورین درگیر شده تا متخلفین متواری شوند.

جاودان خرد گفت: متخلفین با مشاهده درگیری سوری و سرو صدای تعمدی متواری می‌شوند، اما محیط بانان دست بردار نبوده و آنها را دنبال می‌کنند.

وی گفت: متخلفین که متوجه می‌شوند گرفتار قانون شده‌اند، مقداری از لاشه را بر روی زمین انداخته از تاریکی شب سو استفاده کرده و متواری می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه هویت هر ۴ نفر متخلف شناسایی شده است. افزود: مأمورین قبل از هر گونه اقدامی هویت متخلفین را شناسایی نموده، فلذا با تشکیل پرونده اقدامات لازم از طریق مراجع قضائی در دست پیگیری است.

وی یادآور شد: جریمه حقوقی شکار یک رأس کل بدون احتساب جریمه کیفری آن ۲۵ میلیون تومان است.