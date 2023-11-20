روابط قشم و عمان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در سفر به کشور عمان و دیدار با تجار و سرمایه گذاران عمانی بیان داشت: در بین مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد قشم به واسطه موقعیت جغرافیایی یکی از مناسب‌ترین مبادی برای افزایش مبادلات اقتصادی با عمان به حساب می‌آید.

وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته نیز مسئولان و تجار عمانی با سفر به قشم، برای توسعه روابط تجاری با این جزیره ابراز علاقه کرده بودند و تداوم روند ارتقای دیپلماسی اقتصادی و به ثمر رساندن مذاکرات پیشین از دیگر اهداف عادل پیغامی در این سفر است.

بنابراین گزارش، در این سفر سه روزه حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عادل پیغامی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد حضور دارند.

در همین راستا در نخستین روز سفر هیأت ایرانی نشست‌های تخصصی با دکتر سُنیدی رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سلطنت عمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری این کشور برگزار شد.