پوشش گازرسانی روستاهای استان کرمان ۶۳ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلیمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم استقبال مردم جنوب و بالاخص گلخانه داران جیرفتی از گاز شهری گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ گلخانه مجوز دار در استان کرمان داریم که از این تعداد تنها ۲۶ گلخانه از گاز استفاده می کنند.

وی گفت: متاسفانه از ۱۶۶ هزار ظرفیت اشتراک‌پذیری در جنوب استان، استقبال نشده و تنها ۳۲ درصد مردم اشتراک گاز را دریافت کرده اند.

سلیمانی با اشاره به عمر ۳۰ ساله شرکت گاز استان کرمان افزود: حدود دو هزار روستا در استان تا به امروز گازرسانی شده که گازرسانی ۵۸۷ روستا طی ۲ سال اخیر بوده است.

وی گفت: براساس برنامه شرکت گاز، تا سال ۱۴۰۴ گازرسانی به تمام نقاط استان کرمان انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به وجود ۷۹ جایگاه CNG در سطح استان کرمان و ظرفیت روزانه ۵۰۰ هزار مترمکعب تزریق گاز گفت: با بهبود وضعیت گازرسانی در نقاط مختلف استان، حدود ۸۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع صرفه‌جویی شده است.

سلیمانی میانگین گازرسانی روستایی در کشور را ۸۴ درصد و در استان کرمان ۶۳ درصد دانست و افزود: در حوزه شهری استان کرمان ۹۹ درصد پوشش گازرسانی داریم که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.

وی پروژه های گازرسانی فعال استان را ۶۲ ارزیابی کرد و گفت: این میزان پروژه با ۶,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح استان کرمان در دست اجراست.