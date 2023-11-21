اقتدار و عزت بسیج به مردمی بودن آن است

محمدعلی پهناور در حاشیه جلسه هفته گرامیداشت بسیج در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز هفته بسیج و گرامیداشت این هفته، مردمی بودن بسیج را یکی از مؤلفه‌ها، عزت و اقتدار بسیج عنوان کرد.

وی تصریح کرد: لازمه استمرار و تقویت یک حکومت مردمی به حضور توده‌های مردم و پشتیبانی آنها از حکومت بستگی دارد که عظمت اهداف انقلاب اسلامی و گستردگی توطئه‌های دشمنان ایجاب می‌کرد برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و اهداف آن توده‌های مردم در تمامی عرصه‌ها در قالب سازمانی نظام‌یافته و منسجم حضور و پشتیبانی خود را به منصه بروز و ظهور درآورند.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل گفت: پس از انقلاب اسلامی و با فرمایش امام راحل در راستای تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی از درون اقشار میلیونی مردم، حرکتی خودجوش به نام بسیج برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب پدید آمد.

پهناور با اشاره به اینکه بسیج یکی از بزرگترین پشتوانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم است، افزود: از اهداف عمده تشکیل بسیج می‌توان به حفظ و گسترش مشارکت مردمی در امنیت و دفاع، تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحکیم پیوند ناگسستنی بین سرنوشت مردم با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، گسترش و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای اسلام ناب محمدی در ارتش ۲۰ میلیونی، حمایت و پشتیبانی نیروهای پنج‌گانه سپاه و نیروی انتظامی برای انجام مأموریت‌های محوله، کمک به دفاع غیرنظامی و کمک به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، آماده‌سازی آحاد مردم برای مشارکت و کمک به بخش‌های مختلف اجرایی کشور را نام برد.