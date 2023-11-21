توسعه تخصصی تنیس روی میز در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمد عرب‌زاده شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، اظهار کرد: در حوزه ورزش، توسعه و پیشرفت آن باید تمام ابعاد ورزشی را در نظر گرفت و در این زمینه باید کارهای بزرگ را انجام داد تا افراد زیادی را برای ورزش جذب و به دنبال حامیان مالی و خیرین ورزش‌یار در این حوزه باشیم.

وی تصریح کرد: تنیس روی میز را به صورت ویژه و تخصصی در جامعه توسعه خواهیم داد و برای استعدادیابی این رشته برنامه‌ریزی خواهیم کرد و تقویت شهرستان‌ها و نظارت مستمر بر عملکرد هیأت شهرستان‌های استان در دستور کار هیأت خواهد بود.

در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز گفت: خدمت‌رسانی به جامعه ورزش و جوانان به عنوان سرمایه‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود.

محمدعلی پهناور با تاکید بر اینکه در ورزش باید کادرسازی شود، افزود: برای توسعه و پیشرفت رشته‌های ورزشی باید علاقه‌مندان و افراد توانمند به عنوان رئیس هیأت انتخاب شوند و خود به عنوان یک مرجع مردمی بتواند به ورزش کمک کند.

وی اضافه کرد: باید زیرساخت‌های مناسب را برای حضور افراد متخصص در حوزه ورزش و جوانان فراهم سازیم تا در حوزه پیشگیری آسیب‌های اجتماعی و به ویژه درمان، ورزش می‌تواند برای جامعه مفید باشد.