به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی چند رسانه ای میراث فرهنگی روز دوشنبه ۲۹ آبان با حضور علیرضا تابش و مدیران این جشنواره در مجموعه نیاوران برگزار شد.

علیرضا تابش درباره بخش های هنری این جشنواره و حضور هنرمندان در آن بیان کرد: برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره به لحاظ کمی تعداد زیادی را شامل می شد بنابراین بخشی از برگزیدگان در افتتاحیه و بخشی در اختتامیه تجلیل می شوند. استقبال اهالی فرهنگ و هنر بسیار خوب بود و فکر نمی کردم با محدودیت زمانی که برای شرکت کنندگان وضع شده بود (که آثارشان متعلق به یک مقطع زمانی باشد)، این میزان از شرکت کننده حضور یابد.

وی اضافه کرد: هدف این است که هنرمندان آثار خود را مرتبط با جشنواره معرفی کنند. شعار این دوره از جشنواره با تصویب شورای سیاست گذاری، «میراث در آینه» است که پوستر جشنواره و تندیس آن توسط ابراهیم حقیقی طراحی شده است. تندیس در حال ساخت است و در قزوین رونمایی خواهد شد.

تابش درباره بخش رادیو و تلویزیون در جشنواره چند رسانه‌ای «میراث فرهنگی» توضیح داد: استقبال از جشنواره بسیار خوب بوده است. در میان آثار مرتبط با این بخش ۶۸ پادکست، ۴۰ برنامه رادیویی، ۷۹ مستند و ۳۴ نمایش رادیویی بوده است. در بخش تلویزیونی نیز آثار پویانمایی ۲۷ اثر، ترکیبی، میزگرد و گفت‌وگو ۶۰ اثر، داستانی ۱۴ اثر، سریال و شبکه نمایش خانگی ۶ اثر که در این بخش ۲ اثر از تلویزیون و چهار اثر از سکوهای نمایش خانگی است، حضور داشتند. همچنین گزارش خبری ۸۱ اثر، مستند ۲۷۵ اثر و نماهنگ نیز ۱۰۹ اثر بوده است.

دبیر جشنواره میراث اضافه کرد: در بخش سینما و تلویزیون آثار مستند در صدر دیگر حوزه است که نشان دهنده این است که مستندها ظرفیت خوبی برای پرداخت به این حوزه دارند.

وی درباره امکان پخش برنامه‌ها و رویدادهای جشنواره در شبکه های تلویزیونی نیز بیان کرد: برنامه های ما در صداوسیما و شبکه های سیما پخش خواهد داشت و البته از برخی سرویس ها هم عرضه و پخش می شود.

تابش درباره ظرفیت های فرهنگ و هنر در این دوره از جشنواره بیان کرد: ظرفیت سینما و آثار نمایشی در میراث فرهنگی بسیار مهم است. آثار سینمایی خیلی خوبی به دست ما رسیده است. ما در یک مسیر فرهنگی دارای تداوم و گفت‌وگو با اهل هنر باید کاری کنیم که این آثار ادامه یابد و فیلم های بومی در استان ها تقویت شوند. این جشنواره تلنگری جدی را به صاحبان سرمایه وارد می کند که آنها هم در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: می توان فیلم و سریال خوب درباره سوژه های بومی ساخت، ظرفیت آثار نمایشی و سینما درباره زوایای کشف نشده میراث فرهنگی بسیار مهم است. ذایقه جوانان نسل نو بیشتر نمایشی و مرتبط با موسیقی و کارهایی با ساختارهای این چنینی است و باید مطابق با این ذایقه پیش رفت.

تابش تصریح کرد: در تعامل با صداوسیما مستندهای خوبی تولید می شود، میراث فرهنگی دستگاهی است که برای تامین نیازهای اساسی خود نیازمند حمایت بیشتر است.