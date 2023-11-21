عملکرد جودوکاران جوان راضی کننده بود/ چوپان ستاره تیم ایران بود

ایوب رستمی سرمربی تیم ملی جودو جوانان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند و با حضور تیم‌هایی برگزار شد که دو ماه قبل در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی پرتغال حضور داشتند، مدال گرفته و تجربه خوبی به دست آورده بودند. در کنار میزبان، کره، قزاقستان، تاجیکستان و… با ترکیب کامل به مسابقات آمده بودند، موضوعی که باعث شد رقابت‌های سطح بالایی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: اهمیت مسابقات به اندازه‌ای بالا بود که برخی کشورها مانند میزبان و یا تاجیکستان مربیان نامداری را در رأس کادر فنی خود به کار گرفته بودند. به عنوان مثال «ایلیادیس» قهرمان نامدار جودو دنیا که سرمربی تیم ملی بزرگسالان ازبکستان است در سالن حضور داشت و به تیم خود کمک می‌کرد که خیلی مؤثر بود.

رستمی در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات گفت: تیم ما با ترکیب کامل در مسابقات حضور پیدا کرد که در نهایت موفق به کسب دو مدال برنز شد. به لحاظ فنی از عملکرد اعضای تیم رضایت دارم و هر آنچه در توان داشتند روی تاتامی و برابر رقبای خود به کار گرفتند. البته می‌توانستیم در برخی اوزان به مدال هم برسیم و یا همین دو برنز رنگ دیگری داشته باشد. ضمن اینکه سه جودوکار ما تا مرز مدال هم پیش رفته و در پایان پنجم شدند. در واقع ما در همین شرایط هم باید ۵ مدال می‌گرفتیم که متأسفانه جودوکاران پای سکو به تجربه بیشتر حریف، مدال را از دست دادند.

سرمربی تیم ملی جوانان جودو ادامه داد: در وزن ۹۰- کیلوگرم جوانی به نام چوپان را داشتیم که با وجود وزن کمتر و مبارزات بسیار خوبی که به نمایش گذاشت، عنوان پنجمی را کسب کرد. این جوان در واقع پدیده تیم ما بود. در اوزان دیگر نفرات تیم ملی نمایندگان کشورمان، رقبای عنوان داری را شکست دادند. برتری مقابل نمایندگان مغولستان و یا کره جنوبی و یا ارائه مبارزات نزدیک با سایر مدعیان و گرفتن امتیاز از مدال داران جهانی از نکات مثبت تیم ملی در تاشکند. بود.

وی به اتفاقات وزن ۸۱- کیلوگرم هم اشاره کرد و افزود: الیاس پرهیزگار ستاره تیم ملی جوانان بود که به دلیل اشتباه داوری مدال را از دست داد. اجرای تکنیک او توسط داور وسط ضربه فنی تشخیص داده شد اما در بازبینی فیلم گفتند با سر به تاتامی برخورد کرده و در نهایت از مبارزه اخراج و واقعاً یک شوک به تیم وارد کرد. حریف الیاس جودوکاری نبود که او را شکست دهد، بر اثر یک اتفاق مدال را از دست دادیم. البته ابوالفضل محبی هم شب قبل از مسابقه مسموم شد و تلاش کادر فنی و پزشکان هم ثمری نداشت تا ما یک مدال را از دست بدهیم.

رستمی ادامه داد: جودو ایران به دلیل تعلیق چهار سال در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود. ازبکستان اولین رویدادی بود که جوانان جودو ایران حضور داشتند و معتقدم با توجه به شرایط موجود بسیار خوب مبارزه کردند. حضور تیم ما با حداکثر نفرات خیلی اهمیت داشت. این تصمیم به نوعی یک آینده نگری برای سال‌های آتی بود. برخی از این جودوکاران تا سه سال دیگر می‌توانند در این رده سنی مبارزه کنند و حضور در این رویداد بدون شک در روند رو به رشد آنها مؤثر خواهد بود.

سرمربی تیم ملی جوانان جودو در پایان گفت: جودو ایران برای پشت سر گذاشتن شرایط فعلی باید در مسابقات معتبر بین المللی و اردوهای مشترک حضوری مستمر داشته باشد. جوانان خوب و با آتیه‌ای داریم که نیاز به تجربه بیشتر دارند. باید با بهترین‌های دنیا مبارزه کنند و به قولی تن به تن شوند تا راه پیروزی را یاد بگیرند.