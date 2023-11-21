  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان:

برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار است

برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار است

شهرکرد_مسئول امور اراضی شهرستان سامان از تداوم برخورد قاطع و بدون اغماض با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

حجت‌الله رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: از همین رو با تلاش واحد حقوقی و گشت امور اراضی شهرستان سامان، دو مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای قراقوش و مارکده به مساحت ۱۵۰ مترمربع، تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان ادامه داد: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با حکم قطعی قضائی اجرا شده است.

رئیسی عنوان کرد: با توجه به صراحت و قاطعیت دستگاه قضا و عزم راسخ جهاد کشاورزی، برخورد با پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای حفظ زمین‌های ارزشمند زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده در دستور کار امور اراضی شهرستان سامان قرار دارد.‌

کد مطلب 5945773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد GB ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا جلوی ساخت و سازها در باغ ها ی مرکبات شهرستان دزفول گرفته نمی شود، این همه ساختمان های مجلل بی مجوز این همه استخر و حفر چاههای غیر مجاز چرا برخورد نمی شود؟؟؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها