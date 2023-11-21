برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار است

حجت‌الله رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: از همین رو با تلاش واحد حقوقی و گشت امور اراضی شهرستان سامان، دو مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای قراقوش و مارکده به مساحت ۱۵۰ مترمربع، تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان ادامه داد: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با حکم قطعی قضائی اجرا شده است.

رئیسی عنوان کرد: با توجه به صراحت و قاطعیت دستگاه قضا و عزم راسخ جهاد کشاورزی، برخورد با پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای حفظ زمین‌های ارزشمند زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده در دستور کار امور اراضی شهرستان سامان قرار دارد.‌