۱۹ دستگاه اجرایی در کرج به تعهدات اشتغالزایی خود عمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کرج اظهار داشت: اشتغال، اقتصاد و معیشت از دغدغههای مقام معظم رهبری و اولویت دولت محترم بشمار میرود، لذا انتظار است مدیران دستگاهها اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره سفر قریب الوقوع حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری به استان البرز افزود: برای این سفر لحظه شماری میکنیم تا با قدم خیر ایشان به استان البرز رهاوردی از امید، نشاط و برکت در استان جاری و ساری شود.
فرماندار کرج در ادامه انتخابات را اولویت مهم نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: طبق قانون همه دستگاهها موظف هستند تا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و حمایتهای لازم را برای برگزاری انتخابات باشکوه در یازدهم اسفندماه به میدان بیاورند و هر دستگاهی که در این زمینه همکاری نکند ترک فعل تلقی میشود.
وی همچنین بر ضرورت توجه مدیران و رؤسای بانکها به تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم تاکید کرد.
فرماندار کرج در ادامه ضمن دریافت گزارشی از وضعیت ثبت اشتغال دستگاههای شهرستانی در سامانه ملی رصد و رتبه بندی دستگاهها و بانکها خطاب به مدیران گفت: این اعداد ثبت شده در اشتغالزایی مصداق عینی عملکرد مدیران است، معیار و شاخص ارزیابی مدیران هم میزان تحقق اشتغالزایی آنها خواهد بود بنابراین انتظار میرود با نگاه ویژه تمام اهتمام خود را برای تحقق سهم اشتغال بکار بگیرید.
معاون استاندار البرز هچنین با تاکید بر اینکه اشتغالزایی جزو اولویتهای مهم دولت سیزدهم است تصریح کرد: مدیران ثبت اشتغالزایی در سامانه را جدی بگیرند چرا که میزان اشتغال ثبت شده در کل کشور رصد میشود و رنکینگ رتبه بندی استانها نیز بر همین اساس خواهد بود.
فرماندار کرج خاطرنشان کرد: اشتغالزایی اولویت دولت است و هر تعداد ریزش و ثبت اشتغال در سامانه میتواند جایگاه استانها را در میزان اشتغالزایی تغییر قرار دهد.
تنها ۴٨ درصد تسهیلات اشتغالزایی بانکها در کرج پرداخت شده است
وی با بیان اینکه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی قابل قبول نیست، دستور داد بانکها دو ماهِ پیش رو را صرف تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کنند. وی افزود: تنها ۴٨ درصد تسهیلات اشتغالزایی بانکها در کرج پرداخت شده و ۴۰۰ پرونده هنوز مابقی مانده است.
فرماندار کرج گفت: ظرف دو هفته پروندههای باقی مانده در صف دریافت تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی تعیین تکلیف شود.
وی افزود: عموماً دو ماه پایانی سال زمان اوج ترافیک فعالیت بانکها خواهد بود و اشتغالزایی جزو اولویتهای ثانویه قرار میگیرد و لذا مدیران بانکها باید به قید فوریت ظرف دو ماه آینده وضعیت پروندههای مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی را مشخص کنند.
فرماندار کرج گفت: از ۲٨ دستگاه شهرستان کرج ۱۹ دستگاه به تعهدات اشتغالزایی خود عمل کردهاند و باید علت کم کاری ۹ دستگاه باقی مانده نیز مشخص سود و خود را به سطح لازم برسانند.
معاون استاندار البرز ادامه داد: ٨۷ درصد فعالیتهای اشتغالزایی استان توسط صنایع در این شهرستان انجام میشود و مدیران عضو کارگروه اشتغال نقشی تعیین کننده در این زمینه دارند و همین مدیران باید پاسخگو باشند.
وی ادامه شهرداران را نیز ملزم ساخت تا ظرف دو هفته آینده تحقق سهم اشتغالزایی خود را در سامانه ملی رصد ثبت کنند.
معاون استاندار در ادامه با قدردانی از تلاشهای اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در اشتغالزایی و راه اندازی بازارچه برکت برای رونق فعالیت مشاغل خانگی گفت: اکثریت فعالان در این غرفهها تسهیلات بانکی دریافت کردند و امروز در کف بازار شانه به شانهی بازاریان کار تجاری و اقتصادی انجام میدهند.
وی با اشاره به اقدامات جهادی دولت سیزدهم در استان البرز ادامه داد: اقدام قرارگاه اشتغال نیز در جایگاه خود بی نظیر بود و طی فراخوانی که اخیراً صادر شد ۹۴۰ نفر ثبت نام کردند و صد در صد جذب بازار کار شدند.
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