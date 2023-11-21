ترخیص ۲۳ مصدوم زلزله زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم مؤمنی صبح امروز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: در زمین لرزه ۴.۷ ریشتری صبح امروز زاهدان، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در زمان وقوع زمین لرزه، بیست و پنج نفر حین فرار مصدوم شده بودند که تا این لحظه بیست و سه نفر با اقدامات درمانی ترخیص شدند.

وی ادامه داد: دو مصدوم نیز به علت شکستی دست در بخش ارتوپدی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان بستری هستند.

وی تاکید کرد: از زمان وقوع زمین لرزه در زاهدان، تمامی مراکز درمانی و اورژانس زاهدان، در حالت آماده باش قرار دارند که در صورت وقوع پس لرزه و یا حادثه ناشی از این واقعه، اقدامات درمانی به سرعت انجام شود.