شناگر ۱۷ ساله پس از ۴ قهرمانی در مسابقات جایزه بزرگ: راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جایزه بزرگ ویژه دختران رده‌های سنی بالای ۱۵ سال کشور، الینا مشقتی شناگر ۱۷ ساله و برتر این دوره از رقابت ها از تیم ستارگان دلفین توانست در چهار ماده ۲۰۰ متر آزاد، کرال پشت، مختلط انفرادی و ۱۵۰۰ متر آزاد به مقام نخست دست پیدا کند. او در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت نیز به عنوان سوم دست یافت.

الینا مشقتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد این مسابقات و عملکرد خود در آن توضیح داد. وی گفت: نحوه برگزاری مسابقات امسال به مراتب بهتر از سال گذشته بود. سطح شناگران شرکت کننده هم نسبت به سال گذشته خیلی ارتقا داشت. نظم مسابقات نیز یکی از مواردی بود که کاملا احساس میشد.

وی با یادآوری چهار عنوان قهرمانی و یک عنوان سومی که در مسابقات به دست آورد، ادامه داد: انتظار بیشتری از خودم داشتم. در دوره‌ قبلی این رقابت ها توانستم سه رکورد در ماده های ۲۰۰ متر پشت، ۴۰۰ و ۸۰۰ متر آزاد را جابجا کنم اما امسال با وجود اینکه در چهار ماده مقام اول را به دست آوردم نتوانستم رکورد جدیدی ثبت کنم.

این شناگر ۱۷ ساله که از سه سالگی فعالیت در این رشته را آغاز کرد، مروری کوتاه بر دوره فعالیت خود داشت و گفت: شنا را به صورت کاملا مبتدی زیر نظر محبوبه شریف شروع کردم اما به صورت مستمر آن را دنبال کردم. در حال حاضر هم عضو تیم ستارگان دلفین هستم و با این تیم در مسابقات شرکت می کنم.

مشقتی با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات منجر به تقویت انگیزه شناگران می شود، خاطرنشان کرد: هرچه تعداد مسابقات بیشتر باشد ما شناگران هم تمرینات‌مان را بیشتر می کنیم و در کل با انگیزه بالاتری به کار خود ادامه می دهیم، خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته مسابقات بیشتری برگزار شد. این موضوع به حفظ آمادگی و ارتقای آن و حتی کسب تجربه جدید به ما کمک کرد.

این شناگر نوجوان در پایان گفت: از مربیانم به ویژه خانم محبوبه شریف بسیار سپاسگزارم که در این مسیر من را حمایت کردند و همچنین خانواده و دوستانم که مشوق بودند تا با قدرت بیشتری به راه خود ادامه دهم.