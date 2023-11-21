چالش های تیک تاک در آمریکا حل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یلن از ارائه جزییات درباره مشکل پلتفرم چینی اشتراک گذاری ویدئو کوتاه خودداری کرد و دلیل این امر را نیز اقدامات حقوقی در دست انجامی ذکر کرد که اجازه نمی دهد رگولاتورهای آمریکایی وارد عمل شوند.

او در این باره گفت: ما درباره ریسک های احتمالی حریم خصوصی و شبکه های اجتماعی نگرانی هایی داریم. سپس وی با اشاره به اینکه نمی تواند به طور خاص درباره تیک تاک صحبت کند، افزود: این موضوع هنوز حل نشده است.

این درحالی است که جوبایدن رییس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او هفته گذشته دیدار کردند. اما وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با سی ان بی سی با اشاره به این دیدار گفت: این یکی از موضوعات واضح بحث بین آنها نبوده است.

یلن مدعی است هنگام دیدار با همتای چینی خود درباره سرمایه گذاری چینی در آمریکا صحبت کرده است. چنین فرایندی شامل نظارت کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا می شود.

این کمیته که ریاست آن با وزارت خزانه داری آمریکا است سرمایه گذاری در کسب وکارها و املاک آمریکایی را بررسی می کند که نگرانی هایی درباره حفظ امنیت ملی در بر دارند.