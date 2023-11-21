پیگیر مشکلات معلمان خرید خدمت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی پیش از ظهر سه شنبه در همایش فرمانداران استان اصفهان، فرمانداران را نمایندگان عالی دولت دانست و اظهار کرد: بر اساس نگاه رهبر مقام معظم انقلاب، فرمانداران در سلسله مراتب حاکمیت قرار دارند و مسئول و مدیر اجرای سیاست‌های عمومی کشور در حوزه‌های استحفاظی خود هستند.

وی افزود: به دلیل ضرورت انسجام بخشی و حرکت هماهنگ در سطح استان اصفهان نشست‌هایی به صورت ماهیانه و بر اساس ضرورت هر دو هفته یک‌بار با محوریت استان و با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های مختلف استان اصفهان برگزار می‌شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برخی مسائل زمینه نگاه هم افزا در استان را می‌طلبد، تصریح کرد: در این جلسات برخی مسائل استان که عمومیت داشته و نیاز است با هماهنگی فرمانداران برای آنها تدابیر لازم اتخاذ شود مسائلی چون نهضت ملی مسکن، تورم، رشد تولید، انتخابات و… به بحث گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایامی قرار داریم که با جدیت بیشتری در حوزه نهضت ملی مسکن در حال فعالیت بوده و درگیر با مباحث مرتبط با انتخابات هستیم، این مباحث در دستور کار گردهمایی فرمانداران استان قرار دارد.

مرتضوی اضافه کرد: امیدواریم با هماهنگی و حضور مدیران کل و مدیران دستگاه‌های مختلف در نهایت شکل‌گیری نگاهی هم افزا و مؤثر در پیشبرد سیاست‌های دولت سیزدهم در استان اصفهان باشیم.

وی با اشاره به بحث آخرین وضعیت معلمان خرید خدمات، گفت: روز گذشته که در تهران حضور داشتم پیگیری لازم در خصوص وضعیت معلمان خرید خدمات انجام شد و از سوی دیگر مدیرکل آموزش و پرورش نیز در دفتر بنده حضور یافته و مذاکراتی در این خصوص انجام شد و در نهایت دو مسیر برای حل این مشکل در حال پیگیری است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: سعی شده است در استان با تأمین اعتبار این مبحث پیگیری و حل و فصل شود و در تلاش هستیم طی یکی دو روز آینده پرداخت حقوق این عزیزان به نتیجه ختم شود و در مسیر ملی نیز با تأمین اعتبار فراگیر توسط سازمان برنامه بودجه و وزارت آموزش و پرورش این مهم به صورت اساسی انجام شود.