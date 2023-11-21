به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان اردبیل، اظهار کرد: با توجه به بیابان‌زدایی‌های انجام گرفته در برخی نقاط استان اردبیل، از بین رفتن پوشش گیاهی و خطر گرد و غبار ناشی از آن باید همه دستگاه‌ها و مردم در راستای حفظ محیط زیست، برای درخت‌کاری و افزایش پوشش گیاهی تلاش کنند.

وی با تأکید بر ارائه برنامه در راستای بیابان‌زدایی از سوی دستگاه‌هایی چون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: کشت گیاهان و درخت‌کاری با هدف حفظ پوشش گیاهی در منطقه علاوه بر تصفیه هوا، در حفظ خاک نیز تأثیرگذار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: برای جلوگیری از آلودگی هوا در سطح استان اقدامات مناسب مراکز معاینات فنی خودرو ضروری بوده و لازم است خودروهای سواری و ناوگان حمل و نقل برون‌شهری و درون‌شهری دارای آلایندگی، به صورت مرتب معاینه شوند.

میرجعفریان با تأکید بر توجه به بهینه‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری و ارائه خدمات منظم توسط این ناوگان در راستای بهره‌مندی مردم افزود: در صورت استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی، از حجم وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر کاسته شده و موجب حفظ پاکی هوا می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: تجهیز و استانداردسازی موتورخانه‌ها نیز در راستای پیشگیری از آلایندگی دارای اهمیت بوده و پیگیری و اقدام دستگاه‌های مربوط ضروری است.