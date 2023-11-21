به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در دیدار با فرمانده و مسئولان سپاه استان سمنان و همچنین جمعی از بسیجیان استان به میزبانی دفتر خود ضمن اشاره به ضرورت تقویت بنیان‌های ارزشی، تاکید کرد: توسعه کیفی و کمی حلقه‌های صالحین در استان سمنان نیاز است.

وی حلقه‌های صالحین را محفل و محلی برای تربیت جوانان انقلابی در میدان دانست و تاکید کرد: حلقه‌های صالحین زمینه بصیرت و ایمان بسیجیان را فراهم می‌کند لذا تقویت آنها مد نظر مسئولان امر باشد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه این حلقه‌ها کار تربیتی را مد نظر خود قرار دهند، گفت: افرادی که پایه‌های فکری و سیاسی خود را در بسیج مستحکم کرده‌اند سربازانی کارآمد برای امام عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند بود و این رسالت مهم حلقه‌های صالحین و بسیج است.

مطیعی بر تبیین واقعیت‌ها و همچنین تربیت نسل انقلابی تاکید کرد و افزود: یکی از نیازهای مهم بسیج، جذب افراد با استفاده از روش‌ها و ابزارهای متنوع است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور بسیجیان در تمام امورات مسجد و فرایض دینی تاکید کرد: حضور در برنامه‌های پایگاه‌های بسیج ارزشمند است اما مکمل آن، حضور بسیجیان در مساجد بویژه هنگام اقامه نماز جماعت است.