  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

نماینده ولی فقیه در استان سمنان تاکید کرد؛

ضرورت توسعه کیفی و کمی حلقه‌های صالحین در استان سمنان

ضرورت توسعه کیفی و کمی حلقه‌های صالحین در استان سمنان

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر توسعه کیفی و کمی حلقه‌های صالحین در استان تاکید کرد و گفت: این حلقه‌ها محفل و محل تربیت جوان مومن انقلابی برای کشورمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در دیدار با فرمانده و مسئولان سپاه استان سمنان و همچنین جمعی از بسیجیان استان به میزبانی دفتر خود ضمن اشاره به ضرورت تقویت بنیان‌های ارزشی، تاکید کرد: توسعه کیفی و کمی حلقه‌های صالحین در استان سمنان نیاز است.

وی حلقه‌های صالحین را محفل و محلی برای تربیت جوانان انقلابی در میدان دانست و تاکید کرد: حلقه‌های صالحین زمینه بصیرت و ایمان بسیجیان را فراهم می‌کند لذا تقویت آنها مد نظر مسئولان امر باشد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه این حلقه‌ها کار تربیتی را مد نظر خود قرار دهند، گفت: افرادی که پایه‌های فکری و سیاسی خود را در بسیج مستحکم کرده‌اند سربازانی کارآمد برای امام عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند بود و این رسالت مهم حلقه‌های صالحین و بسیج است.

مطیعی بر تبیین واقعیت‌ها و همچنین تربیت نسل انقلابی تاکید کرد و افزود: یکی از نیازهای مهم بسیج، جذب افراد با استفاده از روش‌ها و ابزارهای متنوع است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور بسیجیان در تمام امورات مسجد و فرایض دینی تاکید کرد: حضور در برنامه‌های پایگاه‌های بسیج ارزشمند است اما مکمل آن، حضور بسیجیان در مساجد بویژه هنگام اقامه نماز جماعت است.

کد مطلب 5946612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار