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۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۰۷

سردار هادیانفر خبر داد؛

افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور در محورهای مواصلاتی

افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور در محورهای مواصلاتی

رییس پلیس راهور فراجا، از افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور در محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر، صبح چهارشنبه در هشتمین رزمایش طرح ارتقای تحرک عملیاتی پلیس راهور فراجا گفت: امسال ۲۷ میلیارد تردد در کشور اتفاق افتاده است

وی افزود: طی یکسال اخیر و ۲ دوره رزمایش بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی جدید به ناوگان پلیس راهور کشور اضافه شد.

سردار هادیانفر گفت: همچنین طی ۸ دوره رزمایش ارتقای توان عملیاتی ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو جدید از جمله خودروهای شاسی بلند بود.

وی افزود: علاوه بر این امروز ۱۵ پاسگاه پلیس راهور جدید در محورهای مواصلاتی افتتاح خواهند شد.

کد مطلب 5946702

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    نظرات

    • AE ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      حضور پلیس در معابر در جلوگیری از تصادفات بسیار تاثیرگذار است اما از آن موثرتر...برخورد با متخلفان است پلیس نباید تماشاچی باشد

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