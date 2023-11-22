افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور در محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر، صبح چهارشنبه در هشتمین رزمایش طرح ارتقای تحرک عملیاتی پلیس راهور فراجا گفت: امسال ۲۷ میلیارد تردد در کشور اتفاق افتاده است

وی افزود: طی یکسال اخیر و ۲ دوره رزمایش بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی جدید به ناوگان پلیس راهور کشور اضافه شد.

سردار هادیانفر گفت: همچنین طی ۸ دوره رزمایش ارتقای توان عملیاتی ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو جدید از جمله خودروهای شاسی بلند بود.

وی افزود: علاوه بر این امروز ۱۵ پاسگاه پلیس راهور جدید در محورهای مواصلاتی افتتاح خواهند شد.