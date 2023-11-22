به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر، در برنامه افتتاح و بهره برداری از ساختمانهای جدید الاحداث پلیس راه و راهور سراسر کشور، افزود: به همت سازمان راهداری از سال ۹۸ بیش از ۱۰۳ باب پاسگاه احداث و ۱۷۷ باب بازسازی در حوزه پاسگاهها داشتیم.
وی ادامه داد: ارزش این ساخت و سازها و بازسازیها بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
سردار هادیانفر با اشاره به افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور، گفت: امروز در استانهای خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، گرگان، ایلام، سیستان بلوچستان، مازندران، هرمزگان، بندر عباس و یزد پاسگاه پلیس راهور و مدیریت شهرها احداث میشود.
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