  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۶

سردار هادیانفر عنوان کرد؛

۱۷۰۰ میلیارد هزینه ساخت و بازسازی پاسگاه‌های پلیس راهور

۱۷۰۰ میلیارد هزینه ساخت و بازسازی پاسگاه‌های پلیس راهور

رییس پلیس راهور فراجا گفت: هزینه ساخت و بازسازی پاسگاه از سال ۹۸ بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر، در برنامه افتتاح و بهره برداری از ساختمان‌های جدید الاحداث پلیس راه و راهور سراسر کشور، افزود: به همت سازمان راهداری از سال ۹۸ بیش از ۱۰۳ باب پاسگاه احداث و ۱۷۷ باب بازسازی در حوزه پاسگاه‌ها داشتیم.

وی ادامه داد: ارزش این ساخت و سازها و بازسازی‌ها بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سردار هادیانفر با اشاره به افتتاح ۱۵ پاسگاه پلیس راهور، گفت: امروز در استان‌های خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، گرگان، ایلام، سیستان بلوچستان، مازندران، هرمزگان، بندر عباس و یزد پاسگاه پلیس راهور و مدیریت شهرها احداث می‌شود.

کد مطلب 5946717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کاربرد (فقط) برای جریمه مردم
    • فرهاد IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      4 1
      پاسخ
      خیلی هم واجبه این همه هزینه
    • امید جلالی IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      زنده باشید خدا حفظتون کنه پلیس فداکار وخدوم و بی توقع و خدمتگذار
    • ابراهیم IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      برای شکایت به کلانتری رفتم سرقت ضبط ماشینم و زاپاس،و جک و کلی وسیله در صندوق عقب فیلم دوربین مدار بسته را هم بردم هم خودرو آقا دزدا و هم پلاک و هم چهره دو نفر دزد مشخص بود .میدونی افسر نگهبان چی گفت ،گفتند برو خدا را شکر کن ماشینت را نبردن پیگیری بی فایده است چون حتما پلاک دزدی بوده وقت ما را نگیر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها