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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

ساخت دستگاه تهویه تنفسی جدید با قابلیت حمل آسان تر

ساخت دستگاه تهویه تنفسی جدید با قابلیت حمل آسان تر

پژوهشگران گروه مهندسی ساخت و تولید تربیت مدرس طی تحقیقی موفق به طراحی نمونه‌ای از دستگاه تهویه تنفسی (ونتیلاتور) شدند که در آن از سیستم نیوماتیکی برای انقباض وانبساط آمبوبگ استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم باتوجه به نیاز نظام‌های مراقبت پزشکی در ایران و جهان، به دستگاه تهویه کمک تنفسی (ونتیلاتور) و همچنین افزایش توان تولید انبوه آن به دلیل افزایش نیازهای پزشکی و همچنین همه‌گیری بیماری کرونا که تعداد بیماران ریوی را بسیار زیاد کرده است و هزینه ساخت و خرید آن افزایش‌یافته است خلأ بهینه‌سازی و هزینه بالا و زمان طولانی ساخت دستگاه بیشتر از گذشته حس می‌شود.

علیرضا اکبری که این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی انجام شده با بیان مطلب فوق افزود: در این شرایط طراحی و ساخت دستگاه تهویه تنفسی (ونتیلاتور) بهینه بیشتر از گذشته مورد توجه پژوهشگران واقع شده است و به همین منظور نمونه‌هایی از دستگاه تنفسی بهینه طراحی و ساخته شده‌اند که ویژگی‌های ساخت ساده‌تر و هزینه کمتر و همچنین تولید انبوه در زمان کم را دارا بوده است که اغلب آن‌ها از روش‌های مکانیکی مانند بازوهای مکانیکی برای ساخت دستگاه استفاده می‌کنند و ازنظر بهره‌وری نیز نتایج مناسبی حاصل شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های این طرح پژوهشی اظهار داشت: در این پژوهش هدفی مشابه با اهداف پژوهش‌های گذشته برای طراحی و ساخت دستگاه ونتیلاتور با بهره‌وری بالا، هزینه پایین و همچنین سادگی سیستم مکانیکی و کنترلی دستگاه وجود دارد اما تمایز این پژوهش استفاده از سیستم نیوماتیکی برای انقباض و انبساط آمبوبگ است.

اکبری اضافه کرد: از آنجا که در بیمارستان‌ها سیستم اکسیژن سانترال موجود است، این سیستم تغذیه دستگاه را بسیار آسان خواهد کرد و همچنین هزینه کاهش یافته و مداومت کاری دستگاه افزایش می‌یابد. از طرفی توانایی استفاده از چندین محفظه با یک نوع کنترل تعدادی از بیماران را پوشش می‌دهد و در موارد اضطراری می‌تواند بسیار سریع تجهیز گردد و برای تعداد زیادی از افراد که در آن شرایط حضور دارند امکانات لازم را فراهم کند.

وی به توانایی حمل دستگاه به عنوان یکی دیگر از قابلیت‌های آن اشاره کرد و گفت: البته قابلیت دیگر این دستگاه در این پروژه این است که با اضافه شدن بخش فشرده‌ساز هوای کوچک، توانایی حمل کردن دستگاه نیز وجود دارد و در شرایطی که بیمار نیازمند این سیستم است، راحت‌تر شرایط کمک تنفس را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 5946826

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