ساخت دستگاه تهویه تنفسی جدید با قابلیت حمل آسان تر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم باتوجه به نیاز نظام‌های مراقبت پزشکی در ایران و جهان، به دستگاه تهویه کمک تنفسی (ونتیلاتور) و همچنین افزایش توان تولید انبوه آن به دلیل افزایش نیازهای پزشکی و همچنین همه‌گیری بیماری کرونا که تعداد بیماران ریوی را بسیار زیاد کرده است و هزینه ساخت و خرید آن افزایش‌یافته است خلأ بهینه‌سازی و هزینه بالا و زمان طولانی ساخت دستگاه بیشتر از گذشته حس می‌شود.

علیرضا اکبری که این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی انجام شده با بیان مطلب فوق افزود: در این شرایط طراحی و ساخت دستگاه تهویه تنفسی (ونتیلاتور) بهینه بیشتر از گذشته مورد توجه پژوهشگران واقع شده است و به همین منظور نمونه‌هایی از دستگاه تنفسی بهینه طراحی و ساخته شده‌اند که ویژگی‌های ساخت ساده‌تر و هزینه کمتر و همچنین تولید انبوه در زمان کم را دارا بوده است که اغلب آن‌ها از روش‌های مکانیکی مانند بازوهای مکانیکی برای ساخت دستگاه استفاده می‌کنند و ازنظر بهره‌وری نیز نتایج مناسبی حاصل شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های این طرح پژوهشی اظهار داشت: در این پژوهش هدفی مشابه با اهداف پژوهش‌های گذشته برای طراحی و ساخت دستگاه ونتیلاتور با بهره‌وری بالا، هزینه پایین و همچنین سادگی سیستم مکانیکی و کنترلی دستگاه وجود دارد اما تمایز این پژوهش استفاده از سیستم نیوماتیکی برای انقباض و انبساط آمبوبگ است.

اکبری اضافه کرد: از آنجا که در بیمارستان‌ها سیستم اکسیژن سانترال موجود است، این سیستم تغذیه دستگاه را بسیار آسان خواهد کرد و همچنین هزینه کاهش یافته و مداومت کاری دستگاه افزایش می‌یابد. از طرفی توانایی استفاده از چندین محفظه با یک نوع کنترل تعدادی از بیماران را پوشش می‌دهد و در موارد اضطراری می‌تواند بسیار سریع تجهیز گردد و برای تعداد زیادی از افراد که در آن شرایط حضور دارند امکانات لازم را فراهم کند.

وی به توانایی حمل دستگاه به عنوان یکی دیگر از قابلیت‌های آن اشاره کرد و گفت: البته قابلیت دیگر این دستگاه در این پروژه این است که با اضافه شدن بخش فشرده‌ساز هوای کوچک، توانایی حمل کردن دستگاه نیز وجود دارد و در شرایطی که بیمار نیازمند این سیستم است، راحت‌تر شرایط کمک تنفس را فراهم خواهد کرد.