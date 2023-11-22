کاروان آوارگان فلسطینی توسط ارتش صهیونیستی بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که بامداد امروز جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به صورت دیوانه وار مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند.
بر اساس این گزارش ارتش رژیم صهیونیستی آوارگان فلسطینی که از شمال نوار غزه به سمت جنوب این باریکه در حرکت هستند را هدف قرار میدهد و کاروان آنها را بمباران میکند.
این نخستین باری نیست که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی آوارگان و یا زخمیهای فلسطینی را هدف قرار میدهند چرا که چند روز قبل در حمله رژیم صهیونیستی به کاروان زخمیها بیش از ۷۵ نفر شهید و مجروح شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده بود: حمله هوایی اسرائیل به خودروهایی که در حال انتقال زخمیها به گذرگاه رفح بودند ۱۵ شهید و ۶۰ مجروح برجای گذاشت.
وی سکوت جامعه بین الملل را چراغ سبزی به اشغالگران برای ادامه جنایات علیه شهروندان فلسطینی خواند و گفت: اشغالگران به جنایاتشان در هدف قرار دادن کاروان زخمیها اعتراف کرده اند.
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