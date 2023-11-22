دغدعه پلیس راهور تصادفات خودروهای شوتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی اظهار داشت: تصادفات ناشی از قاچاق سوخت، انسان و کالا در قالب خودروهای شوتی از دغدعه های پلیس راهور است.

وی افزود: شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی ترافیک از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تعطیل و تا امسال تشکیل نشده بود که با تلاش‌های سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور امسال در دولت ریاست جمهوری آیت الله رئیسی این جلسه برگزار شد.

حسینی با بیان اینکه هوشمند سازی یکی از برنامه‌های مهم پلیس راهور است، ادامه داد: اقدامات و نتایج این حوزه شامل توسعه دوربین‌های ثبت تخلف، سامانه سپهتن و تبلت‌ها است که البته این تبلت‌ها به کمک مأموران آمده است.

وی با بیان اینکه کروکی الکترونیک از دیگر اقدامات فراجا در زمینه هوشمندسازی بوده است، گفت: در آینده افتتاح پروژه کروکی الکترونیک از جمله اقداماتی است که در تمامی استان‌ها انجام می‌شود.