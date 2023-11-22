کره شمالی تصاویر پرتاب ماهواره نظامی به فضا را منتشر کرد+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های رسمی کره شمالی با انتشار تصاویری اعلام کردند که سومین تلاش پیونگ‌یانگ برای پرتاب ماهواره نظامی به فضا با موفقیت انجام شده است.

ارتش کره جنوبی دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که کره شمالی یک ماهواره جاسوسی نظامی به فضا پرتاب کرده است. پیونگ‌یانگ پیش از این دو بار تلاش کرده بود این ماهواره را پرتاب کند که با شکست روبرو شد.

مقامات نظامی کره جنوبی روز یکشنبه در آستانه سومین تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، هشدار دادند که کره شمالی پرتاب ماهواره جاسوسی‌ را انجام ندهد، زیرا سئول در واکنش توافق صلح بین دو کرده را به حالت تعلیق درمی‌آورد و در اقدامی تلافی‌جویانه برنامه نظارت هوایی را احیا می‌کند.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور قصد دارد در آینده نزدیک چندین ماهواره شناسایی دیگر را به فضا پرتاب کند.

این گزارش پس از آن منتشر شد که کره شمالی در اوایل روز سه شنبه ماهواره جاسوسی Malligyong-1 را در مدار قرار داد. به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، «پرتاب چندین ماهواره شناسایی اضافی در آینده نزدیک» توانایی به دست آوردن اطلاعات در مناطق مجاور کره شمالی، در درجه اول در منطقه کره جنوبی را بهبود می بخشد.

علاوه بر این، در این گزارش آمده است که پرتاب این ماهواره شناسایی در چارچوب حق مشروع کره شمالی برای تقویت قابلیت های دفاع از خود است. این آژانس گزارش داد که به طور قابل توجهی به بهبود آمادگی رزمی نیروهای مسلح جمهوری در زمانی که دشمنان کره شمالی در منطقه "مانورهای نظامی خطرناکی انجام می دهند" کمک خواهد کرد.

دو تلاش قبلی کره شمالی برای پرتاب یک ماهواره شناسایی، در ماه مه و اوت، ناموفق بود.

کره شمالی به‌تازگی اعلام کرده است که قصد دارد حدفاصل ۲۲ نوامبر و اول دسامبر، با استفاده از موشک بالستیک اقدام به پرتاب ماهواره کند؛ فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در واکنش به این خبر گفت که سامانه‌های پدافند هوایی توکیو برای مقابله با هرگونه شرایط غیرقابل پیش‌بینی آمادگی دارند.

کیشیدا گفته است که سامانه‌های پدافندی ژاپن از جمله ناوشکن «آگیس» و موشک‌های پدافندی PAC-۳، در صورت بروز هرگونه «شرایط غیرمنتظره»، در حالت آماده‌باش قرار دارند.